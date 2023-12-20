Полмиллиона рабочих мест появится в Москве благодаря программе КРТ

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Программа, направленная на оживление территорий, которые ранее не использовались или использовались неэффективно, в том числе заброшенных промышленных зон, будет подразумевать появление новых производственных площадей.

«Благодаря этой программе появится более 570 тысяч мест приложения труда, из них не менее четверти - на производстве», - уточнил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что городская администрация стала стимулировать девелоперов к созданию новых мест труда. Специальная программа охватила все районы Москвы и будет способствовать трудоустройству 120 тысяч жителей столицы.

«В результате в городе появились десятки тысяч рабочих мест, включая новые промышленные производства», - добавил мэр.

В настоящий момент в Москве идет реализация 52 проектов программы КРТ. В этом году число объектов увеличилось вдвое.