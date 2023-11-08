Полмиллиарда маршрутов построили пользователи «Метро Москвы» с момента запуска приложения

Приложение «Метро Москвы» - простой и удобный помощник пассажиров. С момента запуска его скачали 10,3 миллиона раз и построили в нем 500 миллионов маршрутов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В приложении постоянно появляются новые функции. В этом году заработала привязка карт москвича. Теперь пассажиры со льготным проездом могут смотреть историю поездок, студенты - покупать абонементы онлайн», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что пассажиры смогут теперь заморозить годовые проездные билеты на 14 дней. Кроме этого, мэр Москвы рассказал и о других преимуществах приложения. Например, в нем можно самостоятельно управлять «Тройкой», покупать проездные, выбирать вагон, а также направлять обращения с помощью чат-бота.

Кроме этого, на портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по Большой кольцевой линии (БКЛ). Пользователи смогут познакомиться с архитектурно-художественным многообразием линии, а также посмотреть достопримечательности у станций.