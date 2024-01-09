09 января 2024, 22:39

Полковника полиции из Нижнего Тагила наказали за комментарий об избитой девочке

Unsplash
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Допустивший циничное высказывание об избитой 11-летней школьнице полковник полиции из Нижнего Тагила Тарас Булгаков получил строгое наказание. Об этом изданию Ura.ru сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов не должны выполнять функцию «диванных блогеров», публикуя свое мнение по вопросам, в которых они не разбираются. Представитель МВД напомнил, что связями с общественностью занимаются специальные сотрудники.

По словам Горелых, история Булгакова доказывает, что любой правоохранитель будет вынужден нести ответственность за свои поступки.

В конце декабря братья-пятиклассники набросились на девочку-сироту и начали бить ее ногами, в результате чего она получила травмы черепа и живота: из больницу ее выписали только спустя неделю.

Булгаков в своих соцсетях заявил, что историю вокруг избиения «раздули из ничего». После десятков негативных комментариев он удалил публикацию, однако слова полковника стали основанием для служебной проверки.

Дети Соцсети Полиция
09 января 2024, 23:08
Москвичка родила дочь в метро на станции «Нагатинская»
РИА «Новости»
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Женщина родила на станции «Нагатинская» московского метрополитена. Публикацию об этом разместили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Сегодня вечером на станции метро „Нагатинская“ родилась девочка. Помогал пассажирке дежурный по станции Сергей Баранов», - рассказали в ведомстве.

Представители дептранса отметили, что новорожденный появился на свет до приезда врачей. Дежурный по станции действовал четко по инструкции. Он вызвал медиков и закрыл место на станции с роженицей. Весь процесс сотрудник был рядом и помогал женщине. С ребенком и новоиспеченной мамой все хорошо.

Похожая история случилась в Москве в 2020 году. Женщина родила ребенка на станции «Электрозаводская». Роды у матери приняли работники метро и сотрудники полиции. В соцсетях опубликовали видеозапись со счастливой москвичкой. На кадрах видно, как сотрудница правоохранительных органов держит новорожденного, а очевидцы оказывают помощь родившей женщине.

Дети Врачи Женщины Метро Москва
09 января 2024, 21:34
Лавров выразил соболезнования в связи со взрывами в Иране
Pixabay
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом, выразив соболезнования из-за гибели людей в результате взрывов в городе Керман. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Лавров выразил искренние соболезнования в связи с терактом на траурной церемонии генерала Касема Сулеймани, которая состоялась 3 января. Возле могилы военного прогремело два взрыва , жертвами стали не менее 89 местных жителей.

Российский и иранский министры подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий, направленных на борьбу с международным терроризмом. Они обменялись мнениями о ближневосточных и международных вопросах, которые представляют интерес для обеих стран. В частности, обсуждалась ситуация в секторе Газа и Красном море.

По данным иранских СМИ, одним из исполнителей теракта в Кермане был гражданин Таджикистана. Личность второго преступника еще не установили.

Сергей Лавров МИД РФ
09 января 2024, 21:05
Оскорблявшего девушек блогера из Таджикистана освободили в зале суда
Unsplash
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Симоновский суд Москвы освободил из-под стражи блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя, против которого возбуждено дело об экстремизме. Органы следствия просили арестовать мужчину, сообщила пресс-служба суда.

Суд отказался удовлеторять ходатайство следователей, после чего постановил отпустить блогера, задержанного 7 января. Дело против гражданина Таджикистана остается открытым.

Ранее СК возбудил дело против Джумабоя по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Причиной стал ролик в соцсетях, в котором блогер высмеивал девушек славянской наружности. Следователи провели допрос Джумабоя и начали проверку других его видео.

В декабре уголовные дела возбудили против двух среднеазиатских рэперов , участвовавших в баттлах. Один из них во время выступления рассказал, как «избивает русскую беременную женщину», а второй заявил о желании убить оппонента из-за его длинных волос.

Согласно новым правилам МВД, нарушившие закон бывшие мигранты могут лишиться российского гражданства.

Уголовное дело Суд Блогеры Экстремизм Таджикистан
09 января 2024, 20:43
Поставки белорусских яиц в Россию выросли почти вдвое
Pixabay
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Поставки куриных яиц из Белоруссии на территорию Россию с 1 по 9 января увеличились почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 11,7 миллиона штук. Об этом РИА «Новости»рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

С 1 по 9 января прошлого года в Россию ввезли 6,3 миллиона штук яиц. Общее количество импортированных за 2023 год белорусских яиц составило более 510,8 миллиона штук. В Россельхознадзоре Белоруссию назвали стабильным поставщиком этой продукции, отметив, что последние четыре года от этой страны Россия получала в среднем свыше 630 миллионов штук яиц в год.

С октября по ноябрь 2023-го стоимость яиц увеличилась более чем на 15%, а относительно начала года рост составил 36,54%. Серьезный скачок цен выявили и в ДНР. Местные власти не исключили картельный сговор.

Поставки куриных яиц из Белоруссии на территорию Россию с 1 по 9 января увеличились почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 11,7 миллиона штук. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Белоруссия Сельское хозяйство Торговля Россия Продукты

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