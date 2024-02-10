10 февраля 2024, 11:07

Полковник полиции сколотил состояние на больничных в отпуске

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Полковник полиции в Уфе накопил 1,6 миллиона рублей с помощью отпусков и больничных. Как сообщил Telegram-канал Baza, мужчина сохранил 359 дней отдыха.

Начальник кафедры спецподготовки придумал идеальную схему: одновременно уходить и в отпуск, и на больничный.

«Дело в том, что дни „болезни“ не засчитываются в дни отпуска, поэтому их можно отгулять позже либо получить за них компенсацию», - написали авторы материала.

План полковника работал безукоризненно с 2012 года. Выходило так, что мужчина якобы не отдыхал и получил компенсацию в 1,6 миллиона рублей. Но теперь руководство усилило контроль за отпусками сотрудников, чтобы трюк полицейского никто не повторил.

Ранее россиянам рассказали, когда невыгодно брать отпуск в 2024 году. Многие работники любят отдыхать до или после праздничных дней, чтобы продлить его, но таким образом они сокращают свои отпускные. Поэтому лучше всего не брать выходные в январе, июне, мае, феврале и марте. Для удобства «Календарь» Mail.ru создал новую функцию, с помощью которой пользователи смогут рассчитать сумму отпускных выплат.

Полковник полиции в Уфе накопил 1,6 миллиона рублей с помощью отпусков и больничных. Как сообщил Telegram-канал Baza , мужчина сохранил 359 дней отдыха.

Болезни Отпуск Полиция Больничный
10 февраля 2024, 09:41
Володин анонсировал законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Unsplash
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Депутаты Госдумы начали обсуждать законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на интернет-площадках иноагентов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что случаи рекламы на ресурсах иноагентов вызвали возмущение у россиян. Он назвал недопустимым тот факт, что «льющие грязь на нашу страну» блогеры зарабатывают на российских гражданах и компаниях.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране», - указал Володин.

Он добавил, что нарушители закона понесут строгие меры ответственности.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о конфискации имущества у людей, которые распространяли фейки о ВС России. Володин назвал эту меру уголовно-правового характера «законом о негодяях».

Законы Реклама Запреты Депутаты Блогеры Иноагенты
10 февраля 2024, 09:26
РАН начала работу над новыми подходами к конфликтам будущего
РИА «Новости»
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Российская академия наук (РАН) участвует в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего. Об этом глава РАН Геннадий Красников рассказал РИА «Новости».

Он назвал спецоперацию современным конфликтом, в ходе которого «постоянно совершенствуется новое оружие, новые методики, новые подходы». Важно следить за этими темпами и отслеживать, как будут развиваться боевые действия, подчеркнул ученый. Он напомнил о действии оборонной подпрограммы фундаментальных научных исследований, рассчитанной на период с 2021 по 2030 годы.

«Мы вместе и с нашими силовыми структурами, и со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с нашими руководителями технологических направлений изначально составили такую программу исследований. Мы понимаем, на какие показатели должны конечные изделия выходить», - подчеркнул Красников.

Ранее глава РАН рассказал о том, как российские специалисты оперативно создали новые материалы, благодаря которым изготавливаются уникальные по показателям защиты бронежилеты.

Исследования Военные Ученые Оружие
10 февраля 2024, 00:22
Правительство России продлило разрешение поставок газа с «Ямал СПГ»
Freepik
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Российские власти до 2041 года продлили разрешение поставок сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для компании Sefe Marketing & Trading Singapore, которая является бывшей дочерней организацией «Газпрома». Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Российские власти до 2041 года продлили разрешение поставок сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» для компании Sefe Marketing & Trading Singapore, которая является бывшей дочерней организацией «Газпрома».

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Проект «Ямал СПГ» в 2015 году подписал долгосрочное соглашение на отправку Yamal Trade компании Gazprom Marketing & Trading Singapore 2,9 миллиона тонн сжиженного природного газа ежегодно. Природный ресурс хотели поставлять на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в большей степени в Индию.

В ноябре 2023 года цена на тонну сжиженных углеводородных газов на внебиржевом рынке в России достигла двухлетнего максимума и составила 33,7 тысячи рублей. В европейской части страны стоимость оказалась еще больше - 35,7 тысячи рублей за тонну. Показатель увеличился почти в шесть раз по сравнению с началом года.

В 2022 году к снижению цен на СУГ в России привели трудности с экспортом топлива, вызванные антироссийскими ограничениями. Самое минимальное значение было в феврале 2023 года - пять тысяч рублей за тонну. Потом стоимость начала увеличиваться.

Газ Россия Газпром
09 февраля 2024, 23:33
Гендиректор «Самолета» Елистратов покинет свой пост
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Новым генеральным директором девелопера «Самолет» станет Андрей Иваненко, Антон Елистратов покидает свой пост. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram-канале, который он также планирует передать новому руководителю.

Новым генеральным директором девелопера «Самолет» станет Андрей Иваненко, Антон Елистратов покидает свой пост. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram-канале , который он также планирует передать новому руководителю.

«С понедельника 12 февраля я ухожу с поста генерального директора. Ухожу по-хорошему, оставляя компанию в хороших руках и в прекрасном состоянии», - написал Елистратов.

Он отметил, что остается членом совета директоров и акционером компании. Также Елистратов планирует передать новому директору аккаунт в Telegram, так как считает его корпоративным блогом.

Елистратов руководил компанией с ноября 2019 года. «Самолет» является одним из крупнейших застройщиков жилья в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и других регионах.

В России появится реестр решений с использованием технологий ИИ в градостроительной деятельности. Это поможет оценить уровень проникновения нейросети в бизнес-процессы компаний, выявить передовые практики и белые пятна отрасли.

Строительство Россия Москва

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