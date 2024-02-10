Полковник полиции сколотил состояние на больничных в отпуске

Начальник кафедры спецподготовки придумал идеальную схему: одновременно уходить и в отпуск, и на больничный.

«Дело в том, что дни „болезни“ не засчитываются в дни отпуска, поэтому их можно отгулять позже либо получить за них компенсацию», - написали авторы материала.

План полковника работал безукоризненно с 2012 года. Выходило так, что мужчина якобы не отдыхал и получил компенсацию в 1,6 миллиона рублей. Но теперь руководство усилило контроль за отпусками сотрудников, чтобы трюк полицейского никто не повторил.

Ранее россиянам рассказали, когда невыгодно брать отпуск в 2024 году. Многие работники любят отдыхать до или после праздничных дней, чтобы продлить его, но таким образом они сокращают свои отпускные. Поэтому лучше всего не брать выходные в январе, июне, мае, феврале и марте. Для удобства «Календарь» Mail.ru создал новую функцию, с помощью которой пользователи смогут рассчитать сумму отпускных выплат.

Полковник полиции в Уфе накопил 1,6 миллиона рублей с помощью отпусков и больничных. Как сообщил Telegram-канал Baza , мужчина сохранил 359 дней отдыха.