Политолога Руслана Айсина заочно арестовали в Казани

Согласно информации из картотеки дел, суд 9 августа в порядке досудебного производства удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Айсина* меры пресечения в виде заключения под стражу.

На сайте Минюста говорится, что в марте 2023 года Айсина* включили в реестр иностранных агентов. Он высказывался против специальной военной операции, а также распространял недостоверную информацию через иностранные издания о принимаемых государственными органами России решениях и проводимой ими политике.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова** за нарушение порядка деятельности иностранного агента на 47 тысяч рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.