29 июля 2024, 21:34

Политолога Галлямова заочно осудили за фейки о ВС России

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Басманный суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы российского политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Алан Гамазов.

«Суд назначил Галлямову* восемь лет колонии заочно. Также ему запретили четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов», - отметил он.

По слова защитника, Галлямова* обвинили по статье о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти». Другие подробности о деле не раскрывались.

Ранее в России заочно приговорили к восьми годам и пяти месяцам колонии журналиста Михаила Зыгаря*.

Слушание проходило по делу о публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.

Суд Россия Иноагенты
29 июля 2024, 19:15
Срок службы в армии для новых граждан РФ предложили увеличить до двух лет
РИА «Новости»
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Постановка на воинский учет станет неотъемлемым условием получения иностранцами гражданства России. Совместить процедуру регистрации в военкомате и вручение нового паспорта предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Спикер поручил подготовить соответствующие законопроекты вице-спикеру Ирине Яровой, главе комитета по обороне Андрею Картаполову, руководителю фракции «Единая Россия» Андрею Вяткину, а также председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Кроме того, в Госдуме подготовят инициативы о контроле за призывом в армию получивших российское гражданство иностранцев, а также увеличение для них срока службы до двух лет и повышения призывного возраста. Все поправки депутаты рассмотрят до конца весенней сессии.

В конце июня сотрудники военного следственного управления СК по РВСН, МВД и военного комиссариата выявили в Одинцовском городском округе и городском округе Серпухов более 10 получивших российское гражданство иностранцев , уклоняющихся от военной службы. Мужчин доставили в комиссариаты для постановки на учет.

Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия Армия
29 июля 2024, 19:09
«Жалко смотреть». Лидер группы «7Б» — о поведении Самойлова на концерте в Красноярске
Global Look Press
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Лидер группы «7Б» Иван Демьян оценил поведение солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова на выступлении в Красноярске. На стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко он пожелал выздоровления артисту.

Группа «Агата Кристи» 28 июля выступила на «Небофесте». По словам зрителей, Самойлов еле держался на ногах и не попадал в ноты. Более того, под конец рокеру пришлось передать микрофон гитаристу, чтобы тот допел песню.

«К моему сожалению, очень жаль, что артист так поступает с выходом на сцену. Это очень жалко смотреть», - заявил Демьян.

Он посоветовал подходить к произошедшему «с лечебной стороны».

«Желаю ему, чтобы он выздоровел и все-таки пришел к своему реальному состоянию, радовал людей своим творчеством», - заключил лидер «7Б».

Ранее певица Глюкоза вышла на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. Многие слушатели посчитали, что артистка была сильно пьяна. Часть репертуара она исполнила под фонограмму, не попадая в слова.

Концерты Песни
29 июля 2024, 18:56
Фейк: Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во вселенной
Global Look Press
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В Сети получила распространение цитата, приписываемая физику Альберту Эйнштейну: «Сложные проценты — это самая могущественная сила во вселенной». Однако на самом деле ученый никогда не произносил эту фразу, а его фамилию использовали для придания значимости словам, сообщил сайт Snopes.com.

В Сети получила распространение цитата, приписываемая физику Альберту Эйнштейну: «Сложные проценты - это самая могущественная сила во вселенной». Однако на самом деле ученый никогда не произносил эту фразу, а его фамилию использовали для придания значимости словам, сообщил сайт Snopes.com.

Фейк «Сложные проценты - это самая могущественная сила во вселенной», - заявил Эйнштейн.

Правда Великому ученому начали приписывать эту фразу уже после его смерти. Самое раннее упоминание цитаты обнаружили в издании газеты New York Times за 1983 год, при том, что физик умер в 1955-м.

Кроме того, формулировку фразы постоянно искажают в зависимости от источника. Это говорит не в пользу подлинности цитаты, и указывает на то, что имя ученого использовали для придания веса словам.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Ученые Наука
29 июля 2024, 16:20
Легендарный советский конькобежец-рекордсмен Сергеев умер на 100-м году жизни
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Известный многократный чемпион мира на дистанции 500 метров в конькобежном спорте Юрий Сергеев умер на 100-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Приносим свои искренние соболезнования всем близким и родным Юрия Валентиновича», - заявили в организации.

Спортсмен принимал участие в зимних Олимпийских играх 1956 года. После завершения спортивной карьеры трудился тренером в системе «Динамо».

В СКР добавили, что в годы Великой Отечественной войны Сергеев нес службу в полку специального назначения, который охранял Кремль. Его наградили медалью «За оборону Москвы», «Знаком почета» и орденом Отечественной войны II степени. После 1945 года Сергеев начал интересоваться бегом на коньках и добился мирового признания в этом виде спорта.

Кроме того, Сергеев - судья всесоюзной категории, заслуженный тренер СССР и заслуженный мастер спорта СССР.

Спортсмены

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