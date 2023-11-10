Политика Малова внесли в реестр иноагентов
Минюст РФ пополнил список иноагентов новыми именами, в их числе оказался псковский политик Алексей Малов*. Об этом сообщили на сайте ведомства.
В публикации указали, что иноагентами признали политика Алексея Малова* и журналиста Сергея Колдобского*.
По данным Минюста Колдобский* «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России, участвовал в создании материалов иноагентов. Он работал корреспондентов в иностранном интернет-издании.
Малов*, который сейчас живет за пределами России, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и их политике.
Кроме того, в реестр иноагентов включили издания «Гроза»** и «Кедр медиа»**.
Ранее Минюст РФ внес в список иноагентов журналистку Линор Горалик*. политолога Андрея Пионтковского* и экономиста Андрея Илларионова*.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
**Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.