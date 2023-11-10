10 ноября 2023, 23:03

Политика Малова внесли в реестр иноагентов

РИА «Новости»
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Минюст РФ пополнил список иноагентов новыми именами, в их числе оказался псковский политик Алексей Малов*. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В публикации указали, что иноагентами признали политика Алексея Малова* и журналиста Сергея Колдобского*.

По данным Минюста Колдобский* «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России, участвовал в создании материалов иноагентов. Он работал корреспондентов в иностранном интернет-издании.

Малов*, который сейчас живет за пределами России, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и их политике.

Кроме того, в реестр иноагентов включили издания «Гроза»** и «Кедр медиа»**.

Ранее Минюст РФ внес в список иноагентов журналистку Линор Горалик*. политолога Андрея Пионтковского* и экономиста Андрея Илларионова*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

**Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

Россия Иноагенты
10 ноября 2023, 19:52
Юбилейный спектакль «Ревизор» сыграют в Малом театре в Москве 14 ноября
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Юбилейный спектакль «Ревизор» сыграют на основной сцене Государственного академического Малого театра 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В театре подчеркнули, что пьеса принадлежит к числу произведений, на которых основан его репертуар.

«„Ревизор“ был впервые показан в Малом в 1836 году; роль Городничего сыграл Михаил Щепкин, и его исполнение до сих пор считается эталонным. Нынешняя постановка была осуществлена в 2006 году», - отметили в Малом театре.

Спектакль пользуется большим успехом и стал важным событием в культурной жизни столицы. Кроме того, в 2007 году «Ревизор» удостоили премии Правительства России.

Остроумный и красочный спектакль создали Юрий Соломин и Василий Федоров. А режиссеры с заботой подошли к авторскому замыслу и духу самого театра.

Декорации Александра Глазунова, а костюмы - Константина Шамрина. Их сделали в лучших традициях учреждения. Музыка Григория Гоберника придает «Ревизору» дополнительное остроумие.

Ранее систему продажи билетов на «Щелкунчик» наладили в Большом театре.

Театры Актеры Москва 2023
10 ноября 2023, 17:49
«Тупо повышают ставку». Миронов призвал уволить главу Центробанка
РИА «Новости»
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Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отправить в отставку председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова. С таким предложением депутат выступил в своем Telegram-канале.

«С какого перепугу у нас Центральный банк независим от органов власти? Давайте он будет зависим хотя бы от президента России», - возмутился Миронов.

По его мнению, регулятор вместо того, чтобы контролировать курс рубля, и стремления сделать доступными кредиты и инвестиции, прежде всего в обрабатывающую промышленность, занят только одним единственным делом.

«Они только тупо повышают ключевую ставку. А я напомню, что механизм повышения ключевой ставки, который активно использует ЦБ РФ, прямо рекомендован Международным валютным фондом. МВФ равно США», - указал депутат.

Соединенные Штаты, продолжил Миронов, хотят угробить экономику России и всю страну в целом. А Минфин и ЦБ РФ, по его оценке, работают в «эту пользу».

Отдельно он обратил внимание, что в ЦБ ранее выступали против обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Но президент Владимир Путин издал соответствующий указ , что благотворно сказалось на курсе рубля.

«Президент эти сказки (Центрального банка) воспринимает очень критически и делает то, что нужно делать главе государства для спасения национальной валюты, в отличие от госпожи Набиуллиной», - заключил депутат.

В конце октября Банк России принял решение о повышении ключевой ставки , подняв ее с 13% до 15% годовых. Тогда в регуляторе обратили внимание, что в дальнейшем ЦБ будет принимать решение по ней с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и развития экономики на прогнозном горизонте.

Руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов призвал отправить в отставку председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину и министра финансов Антона Силуанова. С таким предложением депутат выступил в своем Telegram-канале.

США ЦБ РФ Россия
10 ноября 2023, 17:30
Число преступлений в Москве снизилось на 2,6% за январь — октябрь
РИА «Новости»
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За 10 месяцев с начала 2023 года в Москве совершили 112 856 преступлений. Это на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие итоги подвели в пресс-службе столичной прокуратуры.

«В Москве совершено 929 грабежей (что на 30,8% меньше), 152 хулиганства (-19,1%), 40 754 ( 24,7%) мошенничества, 241 (-24,7%) разбой, 37 611 (-22,5%) краж, в том числе 246 (-21,9%) из квартир, 317 (-33,8%) краж автомобилей, 218 (-22,1%) угонов транспортных средств, 51 753 ( 22,7%) преступления совершено с использованием информационных технологий, 271 (-29,8%) вымогательство», - уточнили в ведомстве.

Также преступлений в общественных местах стало меньше на 18,7%, на улицах - на 19%. Кроме этого, снизилось и количество нарушений ПДД на 9,5%, в том числе со смертельным исходом (-16,3%).

Также за первые полгода в Подмосковье удалось более чем на 15% снизить количество повторных преступлений и почти на 19% - преступлений, совершенных несовершеннолетними. Усилия в этом направлении прилагали органы прокуратуры.

Прокуратура РФ Москва 2023
10 ноября 2023, 16:57
Светофоры украсили в Москве к Новому году по 30 адресам
РИА «Новости»
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Светофоры по 30 адресам в Москве засияют к Новому году. Их украсили специальной подсветкой, сообщили в столичном дептрансе.

Праздничную подсветку будет вино издалека особенно в темное время суток. Водители смогут заранее отреагировать на сигнал светофора и успеть снизить скорость даже во время снегопада или тумана, отметили в ведомстве.

Ожидается, что такая мера поможет снизить количество ДТП, в том числе с участием пешеходов, заключили в дептрансе.

По восточному календарю 2024-й будет годом Зеленого деревянного дракона. В китайской мифологии это существо символизирует власть, благородство и успех, а зеленый цвет - гибкость и податливость. Каким будет грядущий год и каких сюрпризов ждать от огромной рептилии - разобрался «360».

Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы

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