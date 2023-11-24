Политика Касьянова внесли в реестр иноагентов в России

По данным Минюста, политик участвовал в создании и распространении недостоверной информации о решениях, принимаемых российскими властями и проводимой ими политике. Живущий за рубежом Касьянов* выступал против специальной операции на Украине и работал респондентом на иностранных медиаплощадках.

Бывший премьер входит в «Антивоенный Комитет России», деятельность которого «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» РФ. Помимо него в реестр внесли журналистов Илью Давлятчина* и Идриса Юсупова*, преподавателя Илью Венявкина* и общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»**.

Ранее реестр иностранных агентов пополнился политиком Алексеем Маловым * и журналистом Сергеем Колдобским*. Последний, по данным ведомства, формировал негативный образ России и работал корреспондентом в иностранном интерне-издании.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента.

* Организация признана в России иностранным агентом.