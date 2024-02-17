17 февраля 2024, 10:46

Полиция заинтересовалась матерью челябинского школьника после ссоры с мигрантами

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы займутся матерью ученика школы в Челябинске, у которого произошел конфликт с мигрантами. Об этом в Telegram-канале сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

По ее словам, женщина продемонстрировала неготовность к компромиссу.

«Вчера мы большой рабочей группой провели встречу, чтобы разобраться в конфликте в челябинской школе № 30. Стала очевидна роль одной из мам, которая позволяет себе оскорблять педагогов, нагнетает ситуацию и не готова к компромиссам. Ее пригласят на беседу в отделение полиции», - написала Гехт.

Вице-губернатор отметила, что в настоящее время ситуация в классе рабочая, дети общаются, играют и учатся.

«Все элементы разжигания межнациональной розни мы пресечем, всегда стоим на стороне детей», - добавила она.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке агрессивного поведения детей из семей мигрантов в челябинской школе.

Депутат Сергей Миронов указывал на необходимость системной подготовки детей мигрантов перед поступлением в российские школы.

Дети Школы Мигранты Челябинск Полиция
17 февраля 2024, 10:41
Снегопад сочли поводом для перевода россиян на удаленку
РИА «Новости»
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Депутат ГД Борис Чернышов предложил главе Минтруда Антону Котякову закрепить в Трудовом кодексе перевод сотрудников на дистанционную работу в случае сильных снегопадов и гололеда. Об этом сообщил ТАСС.

Такая норма распространяется на катастрофы природного или техногенного характера, пожары, наводнения, эпидемии. По словам парламентария, зимой повышается риск аварий на дорогах, увеличивается цена на такси, а также возрастает нагрузка на транспортную систему населенных пунктов. Сотрудники могут опаздывать на работу из-за образовавшихся заторов на дорогах.

Дистанционный режим работы решил бы эту проблему, добавил Чернышов. Инициатива в первую очередь затрагивает сотрудников офисов, а не работников ОПК, где цикл производства должен быть непрерывным, подытожил он.

Зимой на дистанционное обучение часто переводят школьников. В Роспотребнадзоре заявили, что это возможно, если в классе более 20% учеников заболели.

Госдума РФ Депутаты Дороги Работа
17 февраля 2024, 04:50
Назван приятный способ стать умнее за 3 минуты
Freepik
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Нейробиологи из Университета Цукубы в Японии выяснили, что танцы под ритмичную музыку могут повлиять на головной мозг, улучшив его работу всего за три минуты. Результаты исследования опубликовали в IBRO Neuroscience.

По словам ученых, главное правильно настроиться на прослушивание мелодии, чтобы поймать ее ритм, а не только получить удовольствие. Во время эксперимента 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет выполняли кардиоупражнения под музыку в жанре groove rhythm (грув).

Исследователи в это время отслеживали их мозговую активность с помощью специальных устройств. Они выяснили, что ритмичная музыка стимулирует префронтальную кору мозга, улучшая когнитивные функции человека. При этом необходимо синхронизировать движения тела с музыкой, чтобы получить такой эффект.

Ранее ученые из Токийского научного университета выяснили, как можно отсрочить начало деменции , а также облегчить существующие симптомы. Лечению способна помочь выработка окситоцина. Это гормон радости, стимулирующий активацию специфических нейронов в областях мозга.

Исследования Япония Ученые Музыка
17 февраля 2024, 03:51
Пенсионерам назвали налоги, которые можно не платить
Freepik
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Российские пенсионеры получили право на льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, а также на снижение выплат за услуги ЖКХ. Об этом в беседе с Life рассказал юрист «Европейской юридической службы» Денис Гришин.

По словам юриста, если у пенсионера в собственности две квартиры, то за одну он может не платить налог. В случае с земельными участками он может получить вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного из них.

«Если у пенсионера в собственности один участок площадью шесть соток или меньше, то земельный налог за него не уплачивается. Если площадь участка, например, 10 соток, то земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости четырех соток», - объяснил юрист.

Для получения льготы нужно подать заявление, к которому приложить документы, подтверждающие статус пенсионера.

Есть льготы и по транспортному налогу. Также пенсионеры могут получить льготы в виде компенсации платы за услуги ЖКХ или субсидии, но здесь должны быть и другие основания - особые заслуги, наличие инвалидности, уровень дохода и другие обстоятельства.

Например, инвалид войны, участник ВОВ или ветеран боевых действий вправе получить компенсацию платы за коммунальные услуги в размере 50% от их стоимости.

Льготы бывают федеральными и региональными. В Москве одинокие пенсионеры или семьи, состоящие только из пенсионеров, могут не платить за обращение с твердыми коммунальными отходами, пояснила юрист Елена Кузнецова.

В Подмосковье они смогут получить ежемесячную денежную компенсацию в размере от 30 до 100% за вывоз мусора в зависимости от возраста.

Ранее юрист Ирина Сивакова сообщила, что пенсионеры, чье жилье признано аварийным, освобождаются от взносов на капремонт.

Льготы ЖКХ Пенсионеры Выплаты в России Налоги Россия
17 февраля 2024, 02:59
В Петербурге армянин потребовал вернуть гражданство РФ, отнятое за преступление
РИА «Новости»
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Уроженец Армении, проживающий в Санкт-Петербурге, подал иск о возвращении ему гражданства России, аннулированного решением УМВД по Кировскому району из-за наличия у него судимости. Об этом сообщило издание «Закс.Ру».

Мужчину лишили российского гражданства в конце прошлого года, так как в 2020 году он был осужден условно по статье о незаконном сбыте наркотиков.

В своем иске он указал, что появился на свет в 1982 году в Ереване, но в 1992 году переехал с родителями в Санкт-Петербург. С того времени вся его жизнь связана только с Россией, а с другим государством нет правовой связи.

Иск стал первым подобным в Санкт-Петербурге, поэтому дело может оказаться прецедентом, способным повлиять на будущие решение в подобных ситуациях, сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчина исходит из того, что на момент получения гражданства в 2014 году он не мог знать, что произойдет в 2020 году, поэтому нельзя было применять к нему поправки к закону «О гражданстве», принятые весной 2023 года.

«Мои действия не образуют объективной стороны правонарушения», - утверждает истец.

Материалы дела уже переданы судье.

Ранее петербургские полицейские задержали подозреваемого в нападении на водителя автобуса.

Армения Санкт-Петербург Паспорта Суд МВД РФ

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