Полиция заинтересовалась матерью челябинского школьника после ссоры с мигрантами

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По ее словам, женщина продемонстрировала неготовность к компромиссу.

«Вчера мы большой рабочей группой провели встречу, чтобы разобраться в конфликте в челябинской школе № 30. Стала очевидна роль одной из мам, которая позволяет себе оскорблять педагогов, нагнетает ситуацию и не готова к компромиссам. Ее пригласят на беседу в отделение полиции», - написала Гехт.

Вице-губернатор отметила, что в настоящее время ситуация в классе рабочая, дети общаются, играют и учатся.

«Все элементы разжигания межнациональной розни мы пресечем, всегда стоим на стороне детей», - добавила она.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке агрессивного поведения детей из семей мигрантов в челябинской школе.

Депутат Сергей Миронов указывал на необходимость системной подготовки детей мигрантов перед поступлением в российские школы.