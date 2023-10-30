Полиция взяла под охрану синагогу в Махачкале

По его словам, дополнительных мер безопасности не требуется. Он добавил, что после обострения конфликта между Палестиной и Израилем верующие иудеи начали бояться возможных нападений. Из-за этого синагогу в Махачкале решили закрыть.

«Надеюсь, что полиция не позволит ворваться и разрушить синагогу. Еще муфтият выпустил обращение - надеюсь, это поможет», - сказал собеседник агентства.

Накануне, 29 октября, в махачкалинском аэропорту начались беспорядки из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу.

Ущерб, нанесенный аэропорту Махачкалы в результате массовых беспорядков, составил не более 10 миллионов рублей. Повреждены оборудование и объекты инфраструктуры воздушной гавани. Более 20 человек получили травмы , в больницах остаются пять пациентов, двое - в тяжелом состоянии.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы во многом являются результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие. Выяснилось, что в соцсетях демонстрантов заранее призывали устроить протесты. Президент России Владимир Путин сегодня проведет очное совещание по следам событий в Махачкале. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже взял на свой контроль расследование дела о протестах.