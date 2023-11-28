Полиция в Татарстане нашла школьников, подражавших героям сериала «Слово пацана»

Правоохранители провели беседу с подростками и их родителями. После выхода сериала школьники в Сармановском районе создали Тelegram-каналы и назвали их в честь известных организованных преступных группировок. Мальчики сделали карту, на которой разделили районы на свои «сферы влияния» и начали назначать друг другу «бои» за территории. Видео драк они публиковали в Сети.

«Сотрудники полиции выявили видео в соцсетях, выехали на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили всех участников и пригласили вместе с родителями в отдел полиции», - отметил представитель МВД.

Он добавил, что никто из подражателей сериала не обращался после «стрелок» за медицинской помощью.

Ранее в Уссурийском городском округе школьники избили шестиклассника. Мальчика подкараулили после уроков, после чего начали оскорблять, завязалась драка. В ходе потасовки несколько школьников из параллельного класса стали бить ребенка головой по трубам, пока их не разняла сотрудница буфета.