01 декабря 2023, 01:26

Полиция Тбилиси поймала националиста Демушкина в аэропорту

РИА «Новости»
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Бывшего организатора «Русских маршей» националиста Дмитрия Демушкина задержали в аэропорту Тбилиси. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Правительство Грузии не желает моего нахождения на территории страны. Депортируют в Россию. Документы не отдают», - написал он.

Он отметил, что отправился в Грузию в рабочих целях, однако как только вышел из самолета - полицейские задержали его. На руках у Демушкина были билеты и бронь отелей. Правоохранители не стали объяснять причину задержания на русском языке.

«Грузины проверили у меня билет обратно (на воскресенье), бронь в отеле, наличие денег, узнали подробно о цели моего визита. Изъяв документы, велели ждать», - рассказал он.

В апреле 2017 года мужчину обвинили в экстремизме и присудили два с половиной года колонии общего режима. В декабре 2019 года Росфинмониторинг исключил Демушкина из перечня экстремистов и террористов после его обращения в ведомство.

Ранее, 8 ноября, стало известно об обыске в квартире Демушкина. Деятель объяснил, что его опросили и изъяли телефон.

Грузия Полиция
30 ноября 2023, 23:13
Представитель РПЦ назвал запрет ЛГБТ формой нравственной самозащиты общества
РИА «Новости»
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ЛГБТ-движение* разрушает традиционные христианские представления о семье и браке. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил официальный представитель РПЦ, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, признание движения ЛГБТ* экстремистской организацией - это самозащита общества.

«Например, детей христиан в школе заставляют учить, что брак - это не союз мужчины и женщины, а непонятно что. В результате деятельности международного ЛГБТ-движения* во многих странах Запада брак юридически уравнен с ЛГБТ*-сожительством», - добавил Кипшидзе.

Он отметил, что ЛГБТ-движение* подрывает основы традиционного общества и имеет все признаки экстремистской организации. Если бы его не запретили в России, то в нашей стране повторилась бы та же история, что и на Западе, заключил официальный представитель РПЦ.

Ранее Верховный суд РФ по иску Минюста признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Суд постановил исполнять это решение немедленно.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

РПЦ Запреты ЛГБТ
30 ноября 2023, 22:18
ФАС выдала предупреждение «Победе» за завышенные сборы с пассажиров
Unsplash
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Авиакомпания «Победа» получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Служба выяснила - ее („Победы“ - прим. ред.) пассажирам необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет», - отметили в ФАС.

Компания не предоставила обоснования для размера такой платы. Как объяснили в ФАС, сумма должна быть соразмерна понесенным расходом перевозчика.

Теперь авиакомпанию обязали в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, требуемой с пассажира в случае изменения договорных условий перевозки, исходя из экономически обоснованных расходов.

В «Победе» заявили, что готовы определить единую плату за внесение изменений в фамилии, имени или отчестве клиентов. Она составит 800 рублей. Сейчас вносят коррективы в нормативные акты.

Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за ложных данных о стоимости в рекламе онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». Компании грозит до 500 тысяч рублей штрафа.

ФАС России Авиакомпании
30 ноября 2023, 20:53
Модельеры и эксперты из 60 стран мира посетили BRICS+ Fashion Summit в Москве
Телеканал «360»
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Встреча дизайнеров одежды BRICS+ Fashion Summit проходит в московском парке «Зарядье». Модельеры и эксперты приехали в столицу из 60 стран мира, чтобы обсудить новые тенденции развития моды, а главное — создать новые рынки одежды. Это значит, что в ближайшее время наряды в российских магазинах станут разнообразнее и пополнится новыми брендами.

На саммите можно пообщаться с любым иностранным дизайнером - все они открытые и общительные. Каждый модельер представляет свой уникальный бренд. Например, Соня из Ирана привезла в Москву новую коллекцию и уже планирует открыть собственные отделы в магазинах РФ.

Дизайнеры также делятся между собой опытом, в том числе инновационными технологиями. Сейчас предлагается новый экологичный вариант одежды из кожуры яблок. Материал несъедобен и внешне очень похож на натуральную кожу.

В пятницу в рамках форума опытные модельеры расскажут, как эффективнее организовать производственный процесс. Также состоятся модные показы с участием российских и иностранных дизайнеров.

Мероприятие посетила англичанка Джеки Ньютал, которая работала с Карлом Лагерфельдом, а сейчас преподает в знаменитом колледже дизайна Сент-Мартин в Лондоне. Девушка поделилась, что не побоялась приехать в Россию, несмотря на политику западных стран. Более того, она решила поделиться технологией изготовления натуральных безвредных красок для одежды.

Саммиты Мода БРИКС Москва 2023
30 ноября 2023, 19:59
Более 50 миллионов рублей экс-полковника Захарченко отойдут государству
Pixabay
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Суд изъял у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родственников еще 50 миллионов рублей. Деньги пойдут в доход государству, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, Дмитрий Захарченко и его родственники тратили коррупционные деньги на покупку ювелирных изделий, недвижимости и дорогих аксессуаров, в том числе часов.

На суде ответчики не смогли доказать, что вышеуказанное имущество приобретали на заработанные легальным путем деньги.

В Никулинском суде полностью удовлетворили иск московской прокуратуры с требованием обратить в доход РФ имущества осужденного за коррупцию бывшего полковника полиции Захарченко и его близких.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы отправил бывшего полковника МВД Захарченко на 16 лет в колонию и обязал выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Его обвинили в получении взяток от ОПГ на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Суд Коррупция Полковник Дмитрий Захарченко Москва 2023

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