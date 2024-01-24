24 января 2024, 13:50

Полиция разберется в ситуации с ошибочной травлей женщины за смерть кота Твикса

piqsels
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Жительницу Самары в соцсетях по ошибке приняли за проводницу, высадившую кота Твикса с поезда, и затравили. Полиция начала проверку по этому факту, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«В настоящее время по заявлению местной жительницы отделом полиции по Советскому району управления МВД России по городу Самаре проводится проверка», - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что блогер разместил в интернете личные данные самарчанки, которая якобы обрекла кота на гибель. После этого в ее адрес посыпались угрозы и проклятья, пользователи желали ей смерти.

Дочь женщины написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что люди «обвинили другого человека, не разобравшись в ситуации». Она пояснила, что на самом деле мать 15 лет работает кондуктором.

Нашумевшая история началась 11 января. Проводница поезда в мороз высадила кота , на которого у хозяев был билет, приняв за бродячего. Волонтеры упорно искали Твикса. Через несколько дней стало известно, что кот погиб от обморожения и укусов животного.

Проводницу временно отстранили от работы.

Коты Животные Поезда Полиция
24 января 2024, 13:48
Песков после случая в Якутии заявил об иммунитете россиян к провокациям
Пресс-служба МВД
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У россиян выработался иммунитет к провокациям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он на брифинге прокомментировал реакцию пользователей соцсетей на убийство в Якутске, сообщили «Известия».

«Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, правоохранительные органы четко выполняют свои функции», - сказал он.

В Якутске после драки с поножовщиной умер молодой человек. По версии следствия, конфликт завязался в клубе, поругались двое посетителей. Один из них вычислил адрес оппонента и вместе с друзьями приехал к нему домой в микрорайон Марха продолжить выяснять отношения. Трех человек госпитализировали, один из них умер в больнице с колото-резаным ранением грудной клетки.

RT сообщил, что участников потасовки задержали.

Полиция предостерегла жителей от участия в несанкционированных акциях - устроить их призывали в соцсетях. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что главный подозреваемый родом из ближнего зарубежья, но попросил не вестись на провокации и не сеять вражду.

Якутия Дмитрий Песков Беспорядки Митинги
24 января 2024, 13:36
Собянина попросили вернуть таблички с именами жертв политических репрессий в Москве
РИА «Новости»
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В Москве с домов начали пропадать памятные таблички проекта «Последний адрес», посвященного памяти жертв политических репрессий. Депутаты Мосгордумы потребовали власти вернуть мемориальные доски на место. Обращение к мэру столицы Сергею Собянину опубликовал в своем Telegram-канале руководитель фракции «Яблоко» Максим Круглов.

«Кому мешают безобидные, размером с ладонь памятные таблички - не понятно», - написал он.

Круглов отметил, что депутаты получили отписки от правоохранительных органов и властей столицы в ответ на запросы по поводу причин демонтажа табличек.

Парламентарий добавил, что такое положение дел несоответствует концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.

Депутат также уточнил, что обратился к Собянину в письменной форме, потребовав не только вернуть все исчезнувшие таблички проекта «Последний адрес», но и включить этот проект в программу развития культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия Москвы.

Ранее в Липецке на памятнике Александру Невскому разместили цитату из песни Shaman.

Депутаты Сергей Собянин Москва
24 января 2024, 12:22
Коммунальщики начали ликвидировать последствия снегопада в Москве
РИА «Новости»
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Городские службы приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В комплексе предупредили, что температура воздуха будет колебаться в районе 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы. Кроме того, коммунальщики поспросили автомобилистов оставаться бдительными и соблюдать скоростной режим и дистанцию от едущих впереди машин.

Оттепель продлится в Москве до четверга. А в пятницу произойдет смена барических образований и воздух охладится до -5 градусов.


«Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств», - уточнили коммунальщики.

Кроме того, в течение дня пройдет очистка от снега и наледи крыш, а также выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места работ огородят специальными лентами.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
24 января 2024, 12:07
Около тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России
РИА «Новости»
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На выборах президента России в 2024 году будут присутствовать наблюдатели из 13-14 международных организаций. Такое заявление сделала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Присутствовать будут не менее 500 человек, сообщило РИА «Новости».

«До тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России из более чем ста стран мира», - сказала Памфилова.

Председатель Центральной избирательной комиссии напомнила, что Россия имеет право направлять приглашения независимым наблюдателям с международным статусом. ЦИК РФ направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран, передавало РИА «Новости».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Нынешний российский лидер Владимир Путин зарегистрировался кандидатом как самовыдвиженец. От ЛДПР в выборах примет участие Леонид Слуцкий , а от КПРФ - Николай Харитонов. Всего в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов , восемь из которых выдвинулись от политических партий.

Ранее ЦИК сообщил, что общая сумма поступивших в избирательные фонды кандидатов в президенты средств составляет 526,8 миллиона рублей, писал RT. Центральная избирательная комиссия в ближайшее время рассмотрит вопросы, связанные с видеонаблюдением.

Элла Памфилова ЦИК РФ Россия Выборы президента — 2024

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