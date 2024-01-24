Полиция разберется в ситуации с ошибочной травлей женщины за смерть кота Твикса

«В настоящее время по заявлению местной жительницы отделом полиции по Советскому району управления МВД России по городу Самаре проводится проверка», - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что блогер разместил в интернете личные данные самарчанки, которая якобы обрекла кота на гибель. После этого в ее адрес посыпались угрозы и проклятья, пользователи желали ей смерти.

Дочь женщины написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что люди «обвинили другого человека, не разобравшись в ситуации». Она пояснила, что на самом деле мать 15 лет работает кондуктором.

Нашумевшая история началась 11 января. Проводница поезда в мороз высадила кота , на которого у хозяев был билет, приняв за бродячего. Волонтеры упорно искали Твикса. Через несколько дней стало известно, что кот погиб от обморожения и укусов животного.

Проводницу временно отстранили от работы.