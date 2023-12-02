По данным издания, у части посетителей возникла паника. Однако в итоге у людей просто проверили и сфотографировали документы.

В заведении у станции метро «Автозаводская» и тематическом стрип-клубе у метро Полянка уже были готовы к приходу полицейских. В баре у Чистопрудного бульвара гостей также успели предупредить о визите силовиков «в связи с недавним законом». После этого танцпол стал пустеть, рассказали журналистам очевидцы. Отмечается, что в баре также отказалась выступать одна популярная певица.

Помимо клубов правоохранители стали проверять сауны. Рейд прошел в премиум-салоне для парней у Цветочного бульвара. Свидетели сообщили, что проверки проходят «как обычный рейд по наркотикам» и нарушений в основном не выявляют.

На этой неделе Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией.

Полиция ночью пришла с рейдом в ЛГБТ*-клубы столицы, сообщил Telegram-канал « Осторожно, Москва ». В частности, правоохранители пришли на большую вечеринку на Малой Якиманке, в которой участвовали около 300 человек.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.