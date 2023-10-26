«Полиция не сможет давить на бизнес». Стало известно, к чему приведут поправки в КоАП

О необходимости снизить количество проверок бизнеса со стороны правоохранительных органов заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты рассмотрят законопроект об этом в приоритетном порядке и попытаются принять его как можно скорее.

По словам Сильницкого, послабления для бизнеса государство ввело еще в 2022 году в рамках контрольно-надзорной реформы. Новые изменения будут касаться полномочий МВД в работе с предпринимателями.

Госдума должна проанализировать и подготовить предложения по тому, как исключить роль полиции в составлении протоколов об административных правонарушениях в тех случаях, когда такими полномочиями уже наделены контрольные органы.

Эксперт объяснил, что по большинству статей КоАП предприниматели при первом правонарушении могут «отделаться» предупреждением без выписывания штрафа. Но, если в дело вмешается полиция, то предупреждением все не закончится и штраф будет значительно выше установленных норм.

«Эти поправки гарантируют, что полиция не сможет действовать в серой зоне и давить на бизнес. То есть, после внесения поправок в КоАП бизнес сможет избежать проверки со стороны МВД в случае, если он не попадает под критерии, необходимые для проведения проверки. Полиция не сможет давить на бизнес и накладывать на него санкции, при этом оставаясь вне поля зрения компетентных органов», - заявил Илья Сильницкий.

В мае президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия» о необходимости снизить административную нагрузку на бизнес.