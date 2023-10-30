Полиция начала проверку в сортировочном центре Wildberries в Подмосковье

«Сегодня на складе Wildberries в СЦ „Белая дача“ сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников склада», - отметили в Wildberries.

Из-за проверки на некоторых участках логистического центра могут образоваться перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries уточнило, что помогает правоохранителям.

В пресс-службе маркетплейса добавили, что делают все возможное, чтобы возобновить стандартный режим работы склада. Клиентов и партнеров попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Что именно послужило причиной для проверки, в пресс-службе не уточнили. В середине октября стало известно, что Генпрокуратура выяснит, насколько законно решение Wildberries о введении комиссии в 3% за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Однако сразу после этого представители маркетплейса сообщили, что откажутся от идеи о взимании дополнительных денег за использование этих международных платежных систем.