Полиция начала проверку после эротического новогоднего концерта на Кубани
Полиция Краснодарского края начала проверку после эротического новогоднего концерта, на котором присутствовали дети. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном ГУ МВД.
«Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району, проводится проверка», - рассказали в ведомстве.
В администрации села Шабельское уточнили, что мероприятие прошло в местном доме культуры 31 декабря. В афише при этом указали возрастной ценз «18+». Однако зрители все равно пришли с детьми.
Представители Шабельского СДК сообщили, что после непристойного концерта вынужденно уволились глава сельского поселения Михаил Игнатенко и все руководство культурного учреждения. В социальных сетях распространилось видео с концерта, на котором запечатлели непристойные сценки и полуголых актеров. Это и привело к массовым отставкам среди руководства.