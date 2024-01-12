12 января 2024, 20:55

Полиция начала проверку после эротического новогоднего концерта на Кубани

РИА «Новости»
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Полиция Краснодарского края начала проверку после эротического новогоднего концерта, на котором присутствовали дети. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном ГУ МВД.

«Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району, проводится проверка», - рассказали в ведомстве.

В администрации села Шабельское уточнили, что мероприятие прошло в местном доме культуры 31 декабря. В афише при этом указали возрастной ценз «18+». Однако зрители все равно пришли с детьми.

Представители Шабельского СДК сообщили, что после непристойного концерта вынужденно уволились глава сельского поселения Михаил Игнатенко и все руководство культурного учреждения. В социальных сетях распространилось видео с концерта, на котором запечатлели непристойные сценки и полуголых актеров. Это и привело к массовым отставкам среди руководства.

Концерты Полиция Актеры
12 января 2024, 20:57
Дочь поэта Рубинштейна опровергла заявления о его смерти
РИА «Новости»
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Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла заявления о его смерти. Она заявила телеканалу РЕН ТВ, что он продолжает бороться за жизнь.

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла заявления о его смерти. Она заявила телеканалу РЕН ТВ , что он продолжает бороться за жизнь.

Женщина подчеркнула, что 76-летний поэт остается в реанимации, где за ним следят врачи. Она заявила, что слухи о его смерти исходят от непонятных источников, которые не связаны с лечащим врачом или семьей Рубинштейна.

«Всяким слухам советую вам не верить», - подчеркнула она.

Ранее о смерти Рубинштейна заявила журналистка Виктория Ивлева.

Поэта на скорости сбила машина 8 января: его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него гематому головного мозга, множественные ушибы и переломы. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. По информации Telegram-канала «112», Рубинштейн находился в коме, медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи Литература
12 января 2024, 20:45
Свыше 1,5 тысячи НКО получат президентские гранты по итогам конкурса
Pixabay
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Свыше 1,5 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций получат поддержку от Фонда президентских грантов. Об этом заявил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко, который провел заседание комитета по проведению грантовых конкурсов, сообщило РИА «Новости».

Общая сумма грантовой поддержки составила 4,365 миллиарда рублей, дополнительные два миллиарда получат регионы на проведение собственных конкурсов. Часть средств пообещали привлечь сами победители отбора.

Средства получат проекты из 84 регионов страны, включая ДНР, ЛНР и Запорожскую область. Наиболее активно на конкурсе оказались представлены Московская и Ленинградская области.

Всего в конкурсе участвовало почти 11 тысяч проектов, поддержку получат 14,4% из них: доля успешных заявок увеличилась по сравнению с прошлым отбором. Треть из победителей выиграли в конкурсе впервые.

Ранее Фонд президентских грантов ввел меры поддержки для начинающих волонтерских организаций: они смогут претендовать на суммы до 999 999 рублей.

Деньги
12 января 2024, 20:42
Журналистка Ивлева заявила о смерти поэта Льва Рубинштейна
РИА «Новости»
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Поэт, журналист, общественный деятель Лев Рубинштейн ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщила журналистка Виктория Ивлева в социальной сети Facebook*.

Дата и место прощания с поэтом пока не уточнялись.

Писателя 8 января сбила машина в центре Москвы на улице Образцова. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оценили состояние поэта как крайне тяжелое и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Рубинштейну диагностировали гематому головного мозга, множественные ушибы и переломы. У него также был раздроблен таз. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как от удара мужчину подбросило в воздух и перевернуло. После столкновения пострадавший упал на асфальт.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Врачи Мужчины Машины
12 января 2024, 19:58
Цены на российские яйца оказались самыми низкими в мире
Unsplash
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Россия оказалась мировым лидером по доступности куриных яиц. Средняя стоимость 12 штук за границей составляет 2,93 доллара, тогда как российские яйца можно купить за 1,34 доллара, сообщили аналитики сервиса GlobalProductPrices.

Их статистика строилась на декабрьских данных от 82 государств. В России 12 яиц в среднем обойдутся в 118 рублей, в других странах больше. В Новой Зеландии яйца стоят в среднем 6,98 доллара, в Швейцарии 6,10, в Уругвае - 5,59, в Норвегии - 5,04, в Швеции 4,88, во Франции 4,06 и в Великобритании 3,83 доллара. Чуть дешевле куриные яйца обходятся жителям США и Германии (3,20 и 2,63 доллара соответственно).

Ранее в России резко подорожали яйца. Президент Владимир Путин связал это с повышенным спросом среди граждан на фоне увеличения их доходов. По его словам, власти просто невовремя сориентировались.

Еда Статистика Деньги Продукты

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