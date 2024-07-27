Полиции поставили задачу «осветлить» Подмосковье от иностранцев

По словам подполковника, необходимо «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами». Представитель полиции рассказал о состоявшемся 22 июля заседании с участием Паукова, где тот указал на важность борьбы с преступлениями со стороны иностранцев. Глава подмосковного главка МВД отметил, что «данное направление» находится на контроле у президента Владимира Путина и главы МВД Владимира Колокольцева «Это основная задача, главная задача полиции, которая поставлена на следующее полугодие», - подчеркнул представитель полиции на коллегии.

Меры для иностранных граждан, нарушающих российское законодательство, будут ужесточаться, объяснил он.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин предложил создать условия для замещения гастарбайтеров. Он рекомендовал проанализировать количество трудовых мигрантов и изучить реальные потребности экономики в них.