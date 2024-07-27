27 июля 2024, 11:02

Полиции поставили задачу «осветлить» Подмосковье от иностранцев

РИА «Новости»
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Приоритетной задачей правоохранителей в Подмосковье стало «осветление» региона от мигрантов. Об этом заявил глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков, его процитировал представитель полиции в звании подполковника. Видеозапись с коллегии опубликовал в своем Telegram-канале глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.

По словам подполковника, необходимо «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась иностранными гражданами». Представитель полиции рассказал о состоявшемся 22 июля заседании с участием Паукова, где тот указал на важность борьбы с преступлениями со стороны иностранцев. Глава подмосковного главка МВД отметил, что «данное направление» находится на контроле у президента Владимира Путина и главы МВД Владимира Колокольцева «Это основная задача, главная задача полиции, которая поставлена на следующее полугодие», - подчеркнул представитель полиции на коллегии.

Меры для иностранных граждан, нарушающих российское законодательство, будут ужесточаться, объяснил он.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин предложил создать условия для замещения гастарбайтеров. Он рекомендовал проанализировать количество трудовых мигрантов и изучить реальные потребности экономики в них.

Мигранты МВД РФ Полиция Долгопрудный
27 июля 2024, 10:03
Госконтроль за нотариусами предложили ужесточить в России
РИА «Новости»
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Министр юстиции Константин Чуйченко представил проект новой редакции закона «О нотариате», который направлен на усиление контроля над работой нотариусов. Об этом чиновник сообщил на заседании в Совфеде.

Согласно документу, предлагается ввести единую проверку правил делопроизводства и профессиональной деятельности специальными комиссиями. Минюст также намерен повысить требования к нотариусам. Им надо будет иметь юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» или специалитет.

Также планируется изменить систему допуска в профессию с помощью единых госкомиссий. Они будут отвечать за процедуру, начиная от стажировки, заканчивая конкурсами. Чуйченко предложил поднять предельный возраст нотариусов до 80 лет, сообщил сайт kp.ru.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский ранее прокомментировал идею о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам через нотариусов. По его словам, мера сократит время взыскания.

Совет Федерации РФ Россия
27 июля 2024, 05:43
Интересное письмо. Юрист предупредил о новой удочке мошенников для жертв
Freepik
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Аферисты придумали схему по привлечению россиян с письмом с иностранного номера. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

«Что самое главное для мошенников? Заставить потенциальную жертву с ними взаимодействовать. Их задача - „зайти“ на первый контакт, чтобы заинтересовать человека. А для этого все средства хороши», - объяснил он.

В начале такого письма мошенники пишут о скором приезде в город к потенциальной жертве. Далее «иностранец» жалуется, что не может связаться с получателем и прикрепляет ссылку своего якобы нового аккаунта.

Злоумышленники рассчитывают, что человеку станет интересно, кто хочет с ним встретится, поэтому он перейдет по прикрепленной ссылке. После перехода у мошенников может появиться доступ к личным данным получателя.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил на заседании ШОС, что в России ужесточат ответственность за киберпреступления. Он отметил, что по предложению Генпрокуратуры депутаты ГД рассматривают закон о криминализации незаконного оборота баз персональных данных.

Мошенничество Россия
27 июля 2024, 05:04
В РЖД начнут продавать особенные билеты до юга
РИА «Новости»
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Пассажиры поездов на некоторых маршрутах смогут купить билеты с пересадкой внутри поезда, в случае невозможного приобретения билета на весь маршрут. Об этом заявили в пресс-службе РЖД.

«Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути», - заявили в компании.

Пока эта функция доступна для поездов, которые следуют из Москвы в Новороссийск, Кисловодск, Анапу и Адлер. Эти направления выбрали в связи с большим спросом в летний сезон. Пересесть разрешат на станциях Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Рязань, Россошь, Лиски, Новочеркасск и Лихая.

Обязательным условием для пересадки установили длительность стоянки поезда на станции не меньше пяти минут. За это время пассажир успеет перейти на другое место.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, в какие поезда нельзя заходить провожающим. Ими оказались «Сапсаны» и курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом скоростные составы.

РЖД Санкт-Петербург Путешествия Краснодар Отпуск Поезда Москва
27 июля 2024, 03:23
В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут в следующем году
РИА «Новости»
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Максимальное пособие по беременности в следующем году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 69 тысяч. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости».

Максимальное пособие по беременности в следующем году вырастет до 794 тысяч рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет - до 69 тысяч. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости».

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет - до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», - сказала она.

По ее словам, самая большая выплата по больничному листу за один день увеличится в два раза - с 2,7 тысячи до 5,7 тысячи рублей. Соцпенсии и пенсии по пенсионному обеспечению повысят на 9,5%, страховые пенсии проиндексируют два раза в следующем году: с 1 февраля - на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%».

Кроме того, повысят размер пособий, которые получают Герои Труда и Герои России, жители блокадного Ленинграда, ветераны и инвалиды.

Ранее комитет ГД по труду рекомендовал принять поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала. Помимо этого, в комитете одобрили поправку о прибавке к пенсии для инвалидов.

Пенсия Дети Беременность Выплаты в России Ветераны Семья Россия Инвалиды Деньги Больничный

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