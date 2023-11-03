03 ноября 2023, 23:30

Полицейский патруль усилят в Дагестане 5 ноября из-за планируемых протестов — СМИ

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Документ МВД об усиленных патрулях 5 ноября в Дагестане разошелся по местным каналам. Правоохранители будут задерживать пытающихся протестовать активистов, сообщил Telegram-канал Redovka.

Согласно указу, с 08:00 воскресенья полицейские начнут патрулировать улицы, выявлять и отправлять в дежурные части подозрительных лиц. Именно 5 ноября в Дагестане планировались новые протестные акции. Правоохранители будут искать людей, которые могут так или иначе относиться к экстремизму.

О том, какие меры примут в отношении протестующих, в документе не уточнили. При этом подлинность указа также не подтверждена. Не исключено, что 5 ноября на улицах действительно усилят патруль, чтобы не допустить повторения событий в аэропорту Махачкалы.

Беспорядки в воздушной гавани Дагестана произошли вечером 29 октября. Протесты и штурм нанесли значительный ущерб аэропорту. Разрушения оценили в несколько сотен миллионов рублей , сообщили в Следственном комитете России.

Дагестан МВД РФ Протесты Полиция
03 ноября 2023, 23:00
Двух запертых в машине собак заметили на севере Москвы
pxhere.com
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Неравнодушные жители района Коптево на севере Москвы обнаружили в одном из припаркованных автомобилей запертых собак. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «Известий».

На видео одна из собак начала лаять при приближении прохожего. Очевидцы забеспокоились, есть ли у питомцев вода и еда. Местные дворники сообщили, что хозяйка часто оставляет собак в автомобиле.

Ранее в центре Москвы нашли запертого в машине кота. Он просидел в автомобиле четыре дня без воды и еды. Сотрудники МЧС и полиции освободили питомца. Животное в семью забрал работник органов столичной прокуратуры.

СМИ выяснили, что хозяином кота является 40-летний сын владельца автомобиля. Мужчина проживает в Московской области. Несколько дней назад его забрали в психиатрическую клинику. В день госпитализации мужчина получил семь штрафов за превышение скорости.

Собаки Машины Москва 2023
03 ноября 2023, 21:57
Минюст внес в реестр иноагентов трех российских журналистов
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России признало иностранными агентами ряд российских журналистов: Дмитрия Еловского, Дмитрия Губина и Андрея Солдатова. Список опубликовали на сайте ведомства.

Также в реестр внесли политолога Марию Снеговую и юриста, блогера Кирилла Качура.

Есть и те, кого исключили из списка - региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык». Ее убрали из перечня в связи с ликвидацией.

Ранее комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал в суде решение Минюста о внесении его в перечень иностранных агентов. Иск юмориста к ведомству приняли, однако дату заседания пока не определили.

Мужчине присвоили статус после его участия в создании материалов иноагентов, также он негативно высказывался о спецоперации РФ на Украине. После февраля Белый* переехал в Турцию, а потом в Испанию, где намерен получить вид на жительство и паспорт.

*Признан в России иностранными агентами.

Суд Журналистика Иноагенты
03 ноября 2023, 20:55
Особый воинский учет для осужденных ввели в России
РИА «Новости»
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Кабинет министров России ввел особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Постановка осужденных на особый воинский учет будет осуществляться без их личной явки в военкомат, медицинского обследования и психологического отбора. Процедурой займутся военные комиссариаты по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

В конце октября полиция Москвы начала проверять бывших иностранцев с российским гражданством, которые не встали на воинский учет.

Правоохранители получили указание находить этих людей и доставлять их в военкоматы. Новых граждан России моложе 30 лет могут отправить на военную службу.

Рособрнадзор будет собирать сведения о школьниках, студентах и аспирантах, необходимые для воинского учета. Данные передадут в государственный информационный ресурс , который актуализирует документы воинского учета.

Армия Правительство РФ
03 ноября 2023, 20:42
Нелегальным мигрантам в России захотели запретить заключать браки и открывать счета
РИА «Новости»
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Нелегальным мигрантам в России могут запретить пользоваться рядом услуг, МВД подготовило законопроект для внесения на рассмотрение в Госдуму. Об этом на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап» сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Ее слова привел ТАСС.

Она отметила, что законопроект находится в стадии обсуждения, в ближайшее время его внесут в Госдуму.

«Он предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета, то есть перекрывается канал возможности перевода денег, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности», - пояснила Казакова.

Начальник ГУ МВД уверена, что такие меры приведут к выявлению нелегальных мигрантов и их депортации из России. На территории страны сейчас находятся около 6,4 миллиона иностранных граждан, большинство их них приехали в Россию на заработки.

В начале ноября получило огласку дело нижегородского школьника, который избил ученика младших классов. Проверка выявила, что семья из Азербайджана проживает в России нелегально, их ждет депортация.

Нелегальным мигрантам в России могут запретить пользоваться рядом услуг, МВД подготовило законопроект для внесения на рассмотрение в Госдуму. Об этом на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России - национальная политика: современный этап» сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Ее слова привел ТАСС.

Мигранты Законы МВД РФ

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