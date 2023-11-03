Согласно указу, с 08:00 воскресенья полицейские начнут патрулировать улицы, выявлять и отправлять в дежурные части подозрительных лиц. Именно 5 ноября в Дагестане планировались новые протестные акции. Правоохранители будут искать людей, которые могут так или иначе относиться к экстремизму.

О том, какие меры примут в отношении протестующих, в документе не уточнили. При этом подлинность указа также не подтверждена. Не исключено, что 5 ноября на улицах действительно усилят патруль, чтобы не допустить повторения событий в аэропорту Махачкалы.

Беспорядки в воздушной гавани Дагестана произошли вечером 29 октября. Протесты и штурм нанесли значительный ущерб аэропорту. Разрушения оценили в несколько сотен миллионов рублей , сообщили в Следственном комитете России.