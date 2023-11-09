09 ноября 2023, 11:15

Полицейским предложили дать право вскрывать автомобили ради спасения животных

Телеканал «360»
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Проект о предоставлении возможности полицейским вскрывать машины для спасения животных направили на отзыв в правительство. Автором инициативы стал зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»), сообщило РИА «Новости».

Целью проекта, как следует из пояснительной записки к документу, стало наделение полицейских правом вскрывать транспортные средства для спасения животных.

Тогда спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина, указал парламентарий. Из-за этого очевидцам пришлось разыскивать его родственников. В конце концов автомобиль все-таки вскрыли сотрудники экстренных служб.


«Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасем жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб», - подчеркнул Арапов.

Указал депутат и на публикуемые в соцсетях видео с животными, страдающими на жаре в машинах.


Арапов отметил, что на сегодняшний день у правоохранителей нет такой возможности. Также он напомнил о недавнем громком случае спасения кота из запертого автомобиля на платной парковке на Охотном ряду.

Госдума РФ Животные
09 ноября 2023, 11:17
Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы — Путин
РИА «Новости»
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Россия сохранит лидерство по экспорту пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в этом году в стране очень хорошие показатели урожая этой зерновой культуры, сообщил ТАСС.

Сельское хозяйство Россия Владимир Путин
09 ноября 2023, 10:58
Москвичи оценили новые площадки для выгула собак на портале «Активный гражданин»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице подвели итоги голосования о проекте «Питомцы в Москве», в котором приняли участие более 260 тысяч «активных граждан». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Новый стандарт площадок для прогулок с питомцами оценили четверть миллиона участников опроса», - отметила заммэра.

Голосование проводилось с 31 августа по 31 октября. Три четверти пользователей поддержали проект, выбрав варианты «Это отличная идея и реализация» и «Поддерживаю и готов (а) принять участие в программе». Горожане также могли оценить конкретные площадки в разных округах Москвы.

Наибольшее количество положительных отзывов получили площадки в районах Вешняки, Алтуфьевский, Марьино и Нагатинский Затон. Жители Восточного округа стали самыми активными участниками голосования.

При разработке новых типов площадок учитывали различные факторы - внешний вид, удобство, использование экологически чистых материалов. На многих из них предусмотрели специальные навесы.

Ранее Собянин рассказал об итогах благоустройства севера Москвы.

Благоустройство Животные Москва 2023
09 ноября 2023, 10:24
Журналистов рассмешила речь Зеленского о собаках-правителях
Unsplash
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает людей. По его мнению, собаки управляли бы миром лучше и разрешили бы многие конфликты. Его заявление на конференции Next в Нью-Йорке рассмешило журналистов, сообщило агентство Reuters.

Политик выступил по видеосвязи, озвучил свое видение урегулирования конфликта на Украине и сделал неожиданное заявление. По словам автора статьи, он выдвинул «менее традиционную идею» по прекращению геополитических кризисов - доверить управление странами собакам.

«Иногда я смотрю на все эти конфликты или на весь кризис. Не только на Украине, а повсюду, в Африке и на Ближнем Востоке. Иногда я смотрю на это и думаю, что было бы лучше, если бы эта планета стала планетой собак», - сказал он.

Владимир Зеленский признался, что не понимает людей. Он сказал, что собаки всегда вели себя забавно и помогали ему расслабиться во время отдыха с семьей.

На этой же конференции украинский президент пообещал продолжить контрнаступление весной 2024 года и назвал позицию некоторых республиканцев по отношению к киевскому режиму опасной. Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости Украина продолжит боевые действия без помощи США.

Владимир Зеленский Собаки Животные
09 ноября 2023, 10:21
Два помещения в пользование соцучреждениям передали в Москве
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Два помещения площадью более 400 квадратных метров передали от города совету ветеранов и досуговому центру в Некрасовке. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Объекты находятся по адресу: проспект Защитников Москвы, дом 7, корпус 1 и корпус 2.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что мэрия регулярно материально помогает социально ориентированным организациям, предоставляя имущество.

Так, Некрасовка сейчас активно развивается. Местному совету ветеранов и управе района нужно дополнительное пространство, чтобы проводить досуговую работу с москвичами.

«Поэтому в октябре 2023 года город передал им два помещения общей площадью 419,2 квадратных метра», - добавил Гаман.

Заместитель главы управы района Некрасовка Иван Грибцов уточнил, что в помещениях проведут ремонт. Затем на площади 81,9 квадратных метра появится организация совета ветеранов, а помещение площадью 337,3 квадратных метра выставят на конкурс.

Москва передала соцучреждениям более 100 объектов за год.

Москва 2023

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