Полицейские взяли под охрану затопленные дома жителей Оренбуржья
Сотрудники отделов полиции Оренбургской области взяли под охрану от мародеров дома эвакуированных жителей из зоны подтопления. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что жители сообщили правоохранителям о подозрительных лицах. В ходе проверки стражи порядка задержали подозреваемых в покушении на кражу чужого имущества.
Ежедневно к этой работе привлекают более 2000 сотрудников. Правоохранители обеспечивают безопасность жителей, их имущества, а также помогают в восстановлении утраченных документов. Новые паспорта в кратчайшие сроки уже получили 162 человека.
Затопленные территории патрулируют мобильные отряды полицейских на катерах и моторных лодках.
Правительство Оренбургской области получило более 290 тысяч заявлений на выплаты от жителей пострадавших от паводка районов. Размер сумм по требованию губернатора региона Дениса Паслера увеличили в два раза.
Пик паводка в Оренбурге прошел, и синоптики зафиксировали снижение уровня в разлившейся реке Урал. По последним данным, вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметра.