14 апреля 2024, 17:43

Полицейские взяли под охрану затопленные дома жителей Оренбуржья

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Сотрудники отделов полиции Оренбургской области взяли под охрану от мародеров дома эвакуированных жителей из зоны подтопления. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она отметила, что жители сообщили правоохранителям о подозрительных лицах. В ходе проверки стражи порядка задержали подозреваемых в покушении на кражу чужого имущества.

Ежедневно к этой работе привлекают более 2000 сотрудников. Правоохранители обеспечивают безопасность жителей, их имущества, а также помогают в восстановлении утраченных документов. Новые паспорта в кратчайшие сроки уже получили 162 человека.

Затопленные территории патрулируют мобильные отряды полицейских на катерах и моторных лодках.

Правительство Оренбургской области получило более 290 тысяч заявлений на выплаты от жителей пострадавших от паводка районов. Размер сумм по требованию губернатора региона Дениса Паслера увеличили в два раза.

Пик паводка в Оренбурге прошел, и синоптики зафиксировали снижение уровня в разлившейся реке Урал. По последним данным, вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметра.

Паводки Полиция Наводнение в Оренбургской области
14 апреля 2024, 18:10
Российские комплексы «Ашан» получили нового владельца
РИА «Новости»
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Входящая в структуру «Ашан» французская компания Ceetrus закрыла сделку по продаже торговых площадей в России. Новым владельцем гипермаркетов стала компания «Торговые галереи». Об этом со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц сообщил РБК.

На сайте французской компании указали, что в России она владела 40 торговыми центрами , включая комплексы «Акварель» в Пушкино, Тольятти и Волгораде, а также московским ТЦ «Тройка». Общая площадь коммерческой недвижимости составляла более 150 тысяч квадратных метров.

Предварительный договор о продаже стороны подписали в октябре 2023 года. Разрешение на сделку от правительства России фирмы получили быстро, но окончательное завершение соглашения произошло только в конце марта.

По данным РБК, основным владельцем фирмы «Торговые галереи» является 23-летний Тагир Шаймарданов. Контроль за компанией он ведет через АО «Кама Капитал» и УК «Кама Капитал».

Источники журналистов уточнили, что молодой предприниматель также зарегистрировал компании «Аутлет центральный» и «Аутлет северо-запад» для покупки торговых центров «Outlet Village Белая Дача» в Котельниках и «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге.

На этой неделе стало известно, что новый владелец появился у Центрального детского магазина на Лубянке. Компания «Галс-Девелопмент» закрыла сделку с «Киевской площадью» предпринимателей Года Нисанова и Зараха Илиева.

Фирме уже принадлежат мебельный торговый комплекс «Гранд», Radisson Collection Hotel, фудмолл «Депо», агрокластер «Фуд Сити» и рынок «Садовод».

Россия Недвижимость Магазины Бизнес
14 апреля 2024, 17:22
Власти сообщили об эвакуации жителей Нижней Утятки в Кургане
РИА «Новости»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил в Telegram-канале о движении паводковой воды в сторону Кургана. По его словам, экстренным службам дали команду эвакуировать жителей микрорайона Нижняя Утятка.

«Следующим будет сам Курган и прежде всего - вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», - написал глава региона.

По его словам, течение реки Тобол ускоряется, уровень воды в ней постоянно растет. Шумков призвал жителей покинуть подтапливаемые территории.

Он попросил собрать документы, ценные вещи и покинуть дома до наступления темноты. Сотрудники правоохранительных органов будут патрулировать эти территории, чтобы пресечь мародерство, пообещал Шумков.

Ранее в селе Темляково талая вода смыла деревянный мост, течением его понесло в сторону Кургана.

Наводнения Курганская область
14 апреля 2024, 15:32
Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе
РИА «Новости»
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Погода в Москве на следующей неделе удивит своей переменчивостью. В столице ожидаются плюсовые температуры, которые выше климатическое нормы, заморозки и мокрый снег. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Ильин.

«В ночь на понедельник начнутся дожди, поскольку работает атлантический циклон. Во вторник, скорее всего, обойдется без осадков. А в среду с юга пойдет балканский циклон, он принесет умеренное количество осадков», - пояснил специалист.

По его словам, в конце первой декады апреля и в начале второй в ночные часы ожидаются околонулевые температуры, местами возможны заморозки.

«При такой температуре не исключены осадки в виде мокрого снега. В дневные часы вплоть до четверга температура воздуха будет варьироваться от 10 до 15 градусов. Эта температура выше климатической нормы», - добавил Ильин.

Однако москвичи и гости города особого тепла не почувствуют из-за сильного ветра. В понедельник его порывы усилятся до 15-20 метров в секунду. К середине недели ветер немного ослабнет.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам в апреле июньское тепло.

Погода Москва
14 апреля 2024, 00:43
В Краснодаре уволили врача, пришившего ребенку откушенное собакой лицо
Freepik
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Руководство Кубанского медицинского университета уволило хирурга Алексея Дикарева, пришившего четырехлетнему мальчику откушенное собакой лицо. Врач сообщил «Российской газете», что написал заявление по собственному желанию.

Дикарев объяснил, что ушел по собственному желанию, не желая подводить коллег. В вузе посчитали проведенную им операцию «противоречивой». При этом он сам убежден, что правильно поступил, когда решил за нее взяться.

«Если у врача есть хотя бы один шанс помочь человеку, он должен это делать. Я верил, что мы сможем спасти ребенку лицо. И счастлив, что не ошибся», - заявил Дикарев.

Хирург и его команда провели невероятно сложную операцию, причем впервые в России. Ее уже обсуждают ведущие российские и зарубежные специалисты. Мальчик попал на операционный стол после нападения собаки, которая оторвала ему нос и откусила щеку.

Ранее сын дрессировщика Юрия Куклачева сообщил, что скоро его отца скоро переведут в обычную палату. Артист перенес обширный инфаркт, ему провели операцию на сердце.

Руководство Кубанского медицинского университета уволило хирурга Алексея Дикарева, пришившего четырехлетнему мальчику откушенное собакой лицо. Врач сообщил «Российской газете» , что написал заявление по собственному желанию.

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