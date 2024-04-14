Полицейские взяли под охрану затопленные дома жителей Оренбуржья

Она отметила, что жители сообщили правоохранителям о подозрительных лицах. В ходе проверки стражи порядка задержали подозреваемых в покушении на кражу чужого имущества.

Ежедневно к этой работе привлекают более 2000 сотрудников. Правоохранители обеспечивают безопасность жителей, их имущества, а также помогают в восстановлении утраченных документов. Новые паспорта в кратчайшие сроки уже получили 162 человека.

Затопленные территории патрулируют мобильные отряды полицейских на катерах и моторных лодках.

Правительство Оренбургской области получило более 290 тысяч заявлений на выплаты от жителей пострадавших от паводка районов. Размер сумм по требованию губернатора региона Дениса Паслера увеличили в два раза.

Пик паводка в Оренбурге прошел, и синоптики зафиксировали снижение уровня в разлившейся реке Урал. По последним данным, вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметра.