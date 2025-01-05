Полицейские с 5 февраля начнут выдворять мигрантов из России
Должностные лица МВД России смогут выдворять мигрантов за пределы страны с 5 февраля 2025 года. В этот день в силу вступит соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным.
Должностные лица МВД России смогут выдворять мигрантов за пределы страны с 5 февраля 2025 года. В этот день в силу вступит соответствующий закон , подписанный президентом Владимиром Путиным.
На сегодняшний день высылать иностранцев, незаконно пребывающих на территории страны, имеют право только судьи и пограничники. Через месяц такие полномочия получат полицейские.
Право принимать решения о депортации смогут главы территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и их заместители, а также главы подразделений по контролю за оборотом наркотиков.
Начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители смогут выдворять мигрантов в отдельных случаях, если речь будет идти о нарушении режима пребывания иностранных граждан в России.
Ранее стало известно, что российская полиция с 5 марта получит право свободно входить в дома мигрантов , попавших под депортацию.