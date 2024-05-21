21 мая 2024, 11:28

Поклонская призвала наказать Стерлигова за призыв к домашнему насилию

РИА «Новости»
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Семейные союзы должны строиться на сочетании противоположностей и управляемом конфликте, но не на домашнем насилии. Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская дала 360.ru первое большое интервью за два года и призвала наказывать за публичные призывы к порке розгами.

Поклонская заявила, что пары строятся на отзеркаливании - каждый находит в партнере то, чего ему самому не хватает. Абсолютно одинаковым людям, по ее мнению, сложно ужиться вместе.

«Нужен какой-то хоть маленький, хоть минимальный, не то чтобы конфликт, а нормальный, управляемый конфликт. Вот именно управляемый. Когда есть интерес, когда есть какое-то противодействие», - сказала Поклонская.

Насилие в семье Однако экс-прокурор уточнила - речь идет не о домашнем насилии. Она выступила категорически против угнетения и раскритиковала бизнесмена Германа Стерлигова за призывы бить жен розгами.

«То, о чем он говорит публично на камеру и глядя вам в лицо, я считаю, что это нарушение закона - публично призывать к насилию по гендерной принадлежности, обзывать женщин рабами, говорить, что необходимо их бить», - сказала она.

По мнению Поклонской, такие заявления содержат признаки противоправного деяния, и следует ответить на них соответствующим образом. Она сказала, что публично высказанная позиция бизнесмена не соответствует объявленному в России курсу на традиционные ценности и поддержку семьи. Собеседница 360.ru предположила, что многие поддержали его не из одобрения, а из страха затрагивать настолько болезненную тему, и увидела в сложившейся ситуации важное противоречие.

«Мы говорим, что политика нашего государства настроена на то, чтобы женщина приносила деток, традиционной ценности, чтобы семья увеличивалась, чтобы женщина не чувствовала себя в каком-то плохом униженном состоянии и спокойно создавала семью и рожала детей. А если такое отношение со стороны мужчин? Ну как же это так, противоречие», - заявила она.

Поклонская призвала относиться к женщинам уважительно, тогда они захотят рожать больше детей. По ее мнению, пропагандирование неравного отношения и унижения женщин противоречит позиции президента России Владимира Путина.

Принцип отзеркаливания Мир, по ее мнению, устроен, как компьютерная программа - на основе бинарной системы. Поклонская заявила, что на противодействии черного и белого, хорошего и плохого рождалось что-то новое. Она заявила, что так происходит не только на глобальном уровне, но и в отношениях между людьми.

Дети Семья Женщины Интервью Мужчины Избиения Наталья Поклонская
21 мая 2024, 08:35
Лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней
РИА «Новости»
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МВД России подготовило законопроект, который позволит лишенным гражданства людям оставаться на территории страны от 15 до 90 дней. Об этом сообщили «Известия».

Согласно информации источника, документ уже получил одобрение кабинета министров. В случае его принятия родственники проживающих в пределах бывших территорий СССР или Российской империи смогут в упрощенном порядке получать вид на жительство.

Кроме того, документ предлагает сохранить привилегии для ценных специалистов, им разрешат оформлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Кроме того, им увеличат срок на осуществление трудовой деятельности - до года с шести месяцев по определенной специальности.

В России осенью 2023 года вступил в силу закон, согласно которому людей с приобретенным гражданством России могут лишить его в случае совершения уголовных преступлений, в том числе за дискредитацию армии и фейки в отношении Вооруженных сил.

Ранее строителя-камерунца депортировали из России за поддержку террористов.

Законы МВД РФ Россия
21 мая 2024, 08:34
Глава СПЧ предложил запретить носить никабы в России
РИА «Новости»
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В России следует ввести запрет на ношение никаба. О необходимости такой меры в интервью «Парламентской газете» заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

«Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», - указал собеседник издания.

Конкретные государства, где бы действовал такой запрет, глава СПЧ не назвал. Вопрос об этом он намерен обсудить с представителями ислама и губернаторами.

«Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», - подчеркнул Фадеев.

Также Фадеев затронул вопрос о строительстве мечетей в России. По его мнению, часто оно вызывает недовольство местных жителей в силу того, что инициатива исходит в основном от трудовых мигрантов, а не от мусульман, которые живут в стране столетиями.

Ислам
21 мая 2024, 00:07
VK запустит бесплатный онлайн-курс для начинающих блогеров
«ВКонтакте»
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Школа авторов VK запускает новый бесплатный онлайн-курс «Дзен для авторов». Программа поможет блогерам, создающим длинные статьи и видео на платформе «Дзен».

На курсе слушатели освоят работу с платформой, выберут востребованную нишу, научатся регулярно создавать интересный аудитории контент и монетизировать его.

Преподавателями станут сотрудники «Дзена»: директор по маркетингу Сергей Таболин, руководитель развития контента Роман Иванов, проектный менеджер Анна Мосенкова, технический директор Юрий Кочарян, диджитал-директор Евгений Киселев и директор по продукту Павел Туманов. Они помогут слушателям разобраться с правилами платформы и оформлением материалов, расскажут о трендах и SEO-оптимизации.

Вторая часть программы - практическая. Ее проведут опытные авторы «Дзена»: бьюти-энтузиаст Таня Спицына, шеф-повар и фуд-блогер Коте Оганезов, техноблогер Игорь Позняев и спортивный блогер Антон Ванюшов.

Занятия на курсе начнутся 11 июня. Регистрация уже открыта.

ВКонтакте Блогеры
20 мая 2024, 18:58
Кабмин определился со статусом гражданских жен погибших в СВО
РИА «Новости»
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Правительство России поддержало законопроект о признании гражданских жен погибших участников спецоперации законными супругами. При этом они не должны находиться в зарегистрированном браке с другими людьми.

«Правительство России поддерживает законопроект с учетом его доработки с учетом замечаний ко второму чтению. В документе необходимо пересмотреть пункты, что ни одно из находящихся в отношениях лиц, признаваемых судом браком, не должно находиться в зарегистрированном браке», - привел ТАСС поправки кабмина к документу.

Кроме того, правительство считает, что условием признания фактических брачных отношений нужно определить установление факта их существования еще до факта смерти лица, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим.

В январе президент России Владимир Путин пообещал, что страна поможет семьям павших участников СВО.

Военные Отношения Россия Брак

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