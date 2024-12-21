Поклонская поздравила россиян с языческим праздником

«Эта древняя традиция всегда живет в нашем мире и несмотря ни на какие перемены, остается в нашем сознании. Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного, того, о чем даже боялись помыслить!» - написала Поклонская.

Бывший прокурор Крыма показала фотографию из личного архива, где она позирует на фоне украшенной новогодней ели. Руки она сложила в виде сердечка.

Поклонская не первый раз поздравляет россиян с языческими датами. В октябре это был праздник Самай, который связан со временем проводов осени и встречей зимы.

Ранее советник генпрокурора жестко раскритиковала заявление протоиерея Андрея Ткачева о том, что женщины перестали быть домоседками. Она назвала его слова ханжеством.