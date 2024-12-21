21 декабря 2024, 23:21

Поклонская поздравила россиян с языческим праздником

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская рассказала россиянам о языческом празднике Йоль. Свое поздравление она опубликовала в Telegram-канале.

«Эта древняя традиция всегда живет в нашем мире и несмотря ни на какие перемены, остается в нашем сознании. Я желаю всем волшебства и исполнения самого заветного, того, о чем даже боялись помыслить!» - написала Поклонская.

Бывший прокурор Крыма показала фотографию из личного архива, где она позирует на фоне украшенной новогодней ели. Руки она сложила в виде сердечка.

Поклонская не первый раз поздравляет россиян с языческими датами. В октябре это был праздник Самай, который связан со временем проводов осени и встречей зимы.

Ранее советник генпрокурора жестко раскритиковала заявление протоиерея Андрея Ткачева о том, что женщины перестали быть домоседками. Она назвала его слова ханжеством.

Праздники Россия Наталья Поклонская
21 декабря 2024, 16:25
В Корпорации развития Курской области проведут комплексную проверку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн решил проверить деятельность Корпорации развития Курской области, генерального директора которой арестовали накануне. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, любой преступивший закон должен понимать, что для него не будет никаких поблажек. Особенно если речь идет про строительство фортификационных сооружений.

«Учитывая, что под стражей находятся уже двое руководителей АО „Корпорация развития Курской области“, а сама структура является генподрядчиком по целому ряду значимых объектов для государственных нужд, принял решение: инициировать проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности. Соответствующее обращение в понедельник направлю в прокуратуру», - написал врио главы области.

Хинштейн добавил, что регион продолжит оказывать следственным и правоохранительным органам всю необходимую помощь следственным и правоохранительным органам при расследовании коррупционных и должностных преступлений.

Ранее стало известно, что в результате мошеннических действий ущерб бюджету Курской области превысил 800 миллионов рублей.

Курская область Александр Хинштейн
21 декабря 2024, 15:59
Симоньян заявила о прямой связи с космосом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пошутила, что у нее есть прямая связь с космосом. Об этом она написала в Telegram-канале.

Таким образом Симоньян отреагировала на материал немецкого портала News.de. Его авторы заявили, что у журналистки есть «прямая связь с Кремлем», ей позволяют говорить, «что нравится».

«Отвечаю по пунктам: а еще у меня прямая связь с космосом. За Берлин не переживайте, сейчас это не приоритетная цель. Не просто разрешают, а звонят из Кремля - и разрешают», - заявила главный редактор телеканала RT.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что указом президента Владимира Путина Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее она заявила, что Россия одержит победу в украинском конфликте благодаря благородству и милосердию.

Кремль Космос Маргарита Симоньян
20 декабря 2024, 18:25
Симоньян и Преснякова-старшего наградили орденами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а музыкант Владимир Пресняков-старший был удостоен ордена Почета. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.

«За большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени Симоньян Маргариту Симоновну - главного редактора автономной некоммерческой организации „ТВ-Новости“, город Москва», - отмечается в документе.

Кроме того, орденом Дружбы наградили артиста Дмитрий Харатьяна, а орденом «За заслуги в культуре и искусстве» - его коллегу Игоря Верника.

Ранее в пятницу министр обороны Андрей Белоусов передал вдове генерала Игоря Кириллова «Золотую Звезду» Героя России.

Награды Владимир Путин Маргарита Симоньян
20 декабря 2024, 18:03
Сумма единого пособия в России в 2025 году превысит 17 тысяч рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Индексацию единого пособия проведут в России с 1 января 2025 года. После повышения на 14,8% средняя сумма превысит 17 тысяч рублей. С таким заявлением на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Трансляцию заседания ведет пресс-служба Кремля.

Министр пояснил что изменение размера выплаты связано с пересмотром прожиточного минимума.

«Единое пособие получает каждый третий ребенок. С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%, в среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч рублей», - заявил Котяков.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии 360.ru назвал недостаточным размер единого пособия.

Она подчеркнула, что для расчета суммы необходимо закладывать полтора минимальных прожиточных минимума , а не один, как это делается сейчас. Останина подчеркнула, что ее комитет ведет переговоры с правительством для решения этого вопроса.

Дети Выплаты в России Россия

Новости по теме