Поклонская посвятила первый за полтора года пост предупреждению о мошенниках

«Этот пост размещаю специально, чтобы предупредить людей о мошенниках, действующих от моего имени в различных социальных сетях», - написала она.

Поклонская рассказала, что американский гражданин 11 месяцев общался с владельцем ее фейкового аккаунта. Мошенники от ее имени сообщили ему, что ее якобы выдали Украине и для выкупа требуется 100 тысяч долларов. К счастью, прежде чем «спасать» Поклонскую, американец связался с администратором ее «фан-группы», чтобы уточнить информацию. Тогда и вскрылась правда.

Наталью Поклонскую умилило, что, несмотря на «сложные политические отношения» между Россией и США, мужчина искренне хотел ей помочь и продемонстрировал свою человечность. Благодаря этому качеству можно «изменить себя и весь мир», подытожила автор поста.

В 2014-2016 годах Поклонская была прокурором Крыма, затем ее избрали в Госдуму. После этого она недолго была послом России в Кабо-Верде, затем - главой Россотрудничества. В июне 2022 года она объявила, что стала советником генпрокурора России и в связи с новой должностью больше не будет вести соцсети.