30 октября 2023, 17:24

Поклонская посвятила первый за полтора года пост предупреждению о мошенниках

РИА «Новости»
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Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале первый пост за год и четыре месяца. Она предупредила подписчиков о том, что от ее имени действуют мошенники.

«Этот пост размещаю специально, чтобы предупредить людей о мошенниках, действующих от моего имени в различных социальных сетях», - написала она.

Поклонская рассказала, что американский гражданин 11 месяцев общался с владельцем ее фейкового аккаунта. Мошенники от ее имени сообщили ему, что ее якобы выдали Украине и для выкупа требуется 100 тысяч долларов. К счастью, прежде чем «спасать» Поклонскую, американец связался с администратором ее «фан-группы», чтобы уточнить информацию. Тогда и вскрылась правда.

Наталью Поклонскую умилило, что, несмотря на «сложные политические отношения» между Россией и США, мужчина искренне хотел ей помочь и продемонстрировал свою человечность. Благодаря этому качеству можно «изменить себя и весь мир», подытожила автор поста.

В 2014-2016 годах Поклонская была прокурором Крыма, затем ее избрали в Госдуму. После этого она недолго была послом России в Кабо-Верде, затем - главой Россотрудничества. В июне 2022 года она объявила, что стала советником генпрокурора России и в связи с новой должностью больше не будет вести соцсети.

Мошенничество Наталья Поклонская
30 октября 2023, 21:29
Беспорядки в Махачкале инспирировали с территории Украины — Путин
Пресс-служба Кремля
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Беспорядки в аэропорту Махачкалы инспирировали через социальные сети, в том числе с территории Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

Агентуры западных спецслужб также были задействованы в организации протестов в Махачкале, заявил российский лидер.

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети», - отметил глава государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что за антиеврейскими акциями в Дагестане стоял киевский режим. Беспорядки в Махачкале стали следствием запланированной украинскими властями провокации для подрыва единства российского народа.

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в здание аэропорта Махачкалы. Поводом тому послужило прибытие борта из Тель-Авива.

Президиум Духовного управления мусульман России призвал население не поддаваться на провокационные заявления и помнить, что преследования по религиозному и национальному признакам являются преступлением.

Дагестан Владимир Путин
30 октября 2023, 20:20
Telegram заблокирует канал «Утро Дагестан» из-за призывов к насилию
unsplash.com
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Администрация Telegram заблокирует канал «Утро Дагестан» из-за призывов к беспорядкам. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», - написал бизнесмен.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что протесты в Махачкале курировались с помощью проукраинских Telegram-каналов , которые раздували межнациональную рознь и межконфессиональные споры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главе государства Владимиру Путину доложили о беспорядках в Дагестане. Официальный представитель Кремля также считает, что протесты координировались извне.

Беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября. Толпа мужчин ворвалась в здание воздушной гавани после того, как стало известно, что там должен приземлиться лайнер из Тель-Авива.

Дагестан Протесты Павел Дуров
30 октября 2023, 19:06
Международный цифровой форум перенесли в Дагестане после беспорядков в аэропорту
unsplash.com
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Правительство Дагестана перенесло международный Каспийский цифровой форум на две недели из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры республики.

Теперь мероприятие пройдет 16 и 17 ноября. Ожидается, что в форуме примут участие представители Азербайджана, Казахстана, Ирана, Индии, Катара и Туркмении.

«Международный Каспийский цифровой форум переносится на две недели», - говорится в сообщении.

Массовые беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за прибытия самолета из Тель-Авива на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек устроили штурм здания аэропорта и вышли на летное поле.

Более 20 человек пострадали в результате протестов. Пятеро пострадавших остаются в больницах Дагестана, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Дагестан Россия
30 октября 2023, 17:07
Киевский режим сыграл ключевую роль в беспорядках в Махачкале — Захарова
РИА «Новости»
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За антиеврейскими акциями в Дагестане стояли украинские спецслужбы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привели на сайте ведомства.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы стали следствием запланированной Украиной провокации, направленной на подрыв единства российского народа, подчеркнула дипломат.

«Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России», - добавил Захарова.

Сотни жителей Дагестана ворвались в здание воздушной гавани Махачкалы вечером 29 октября. Поводом стало прибытие самолета из Тель-Авива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Президиум Духовного управления мусульман РФ после событий в Махачкале призвал россиян не поддаваться на провокационные заявления и помнить, что преследования по национальному и религиозному признакам являются преступлением. Там также подчеркнули, что для ислама неприемлемы антисемитизм и юдофобия.

Дагестан Мария Захарова

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