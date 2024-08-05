Поклонская назвала ханжеством слова протоиерея о женщинах во власти

«Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью, а не „бумажки перекладывать“, теряя счастье семейного бытия», - написала она.

Поклонская отметила, что эмоциональная проповедь Ткачева на тему женщин во власти, с одной стороны, смешна, а с другой - ярко демонстрирует «страх и ущербность перед женским».

По ее словам, подобное ханжество оскорбительно для всех женщин, которые имеют равные права с мужчинами в России, но не теряют при этом своей женственности и нежности.

При этом Поклонская призвала мужчин оставаться благородными и достойными защитниками. Не нужно доводить женщин до такого состояния, чтобы они убивались на мужских работах, в частности, укладывая асфальт на дорогах, пока мужчины будут делить власть и проповедовать средневековые ценности.

Ранее Поклонская рассказала о проблеме с детским буллингом в России, которую, по ее мнению, нужно решать принятием новых законов.