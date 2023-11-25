Покинувшая Россию основательница сети «Андерсон» пригрозила расправой журналистке

«По следам продажи сети кафе „Андерсон“ я написала статью. Бывшему владельцу бренда Анастасии Татуловой в моем тексте не понравились некоторые формулировки. Она мне позвонила и потребовала его править, иначе „я тебя придушу“», - рассказала Захарова.

В понедельник, 20 ноября, ретейлер «Вкусвилл» объявил о выкупе ключевых активов и бренда сети «Андерсон». Рестораны останутся отдельным проектом в составе ретейлера с собственным управлением.

Сотрудники Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел начали проверочные мероприятия в сети «Андеррсон» в Москве и Подмосковье. В ведомствах уточняли, что это налоговые проверки, уголовного дела нет.

Сама Татулова, отвечая на сообщения подписчиков в Telegram-канале, рассказала, что переехала на постоянное место жительство в Португалию, писало Ura.ru.