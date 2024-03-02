«У нас каждый день посвящен какому-то из смыслов, которые, на наш взгляд, являются базовыми традиционными ценностями для России. Нам кажется, что они являются значимыми и для представителей всех этих 190 стран. То общение, которое сейчас происходит на площадке, это подтверждает», - указал он.

Кириенко пояснил, что речь идет о семье, бережном отношении к планете, экологии, взаимопомощи и поддержке, уважении культуры и традиций друг друга, совместной ответственности.

«Мы ничего не хотим специально доносить, все, что нужно, [участники фестиваля] увидят и поймут сами, не нужно что-то навязывать - мы показываем им Россию такой, какая она есть», - подчеркнул зампред.

Он обратил внимание, что на Всемирный фестиваль молодежи приехали 10 тысяч иностранных гостей. Все они - активные, яркие, талантливые, творческие ребята. Многие из них уже известны в своей стране: кто-то - как блогер, другой - как талантливый журналист, ученый, бизнесмен, общественный или политический активист.

«И надо понимать: будущее мира и каждой из стран, присутствующих здесь, - в руках молодежи. <…> И их роль в судьбе своей страны и мира будет только расти», - выразил уверенность политик.

Отдельно он отметил большую программу на ВФМ, молодые люди принимают участие в том числе в волонтерских и добровольческих программах.

«Вчера один испанец, посадив дерево, сказал: „Я посадил в России дерево, теперь меня что-то корнями связывает с Россией, эта земля стала для меня родной“. Это чувство останется, дни, которые они здесь проведут, точно останутся одними из самых ярких в жизни», - отметил Кириенко.

По его оценке, очень ценно, что эти эмоции будут связаны с Россией. И все это подтверждает тезис о том, что никакая блокада России невозможна , указал замруководителя президентской администрации.