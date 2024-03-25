Покажите диплом. Блогерам без лицензии хотят запретить образовательную деятельность

«Много людей пострадали от действий мошенников. И механизмов борьбы с этим явлением в России нет. Поэтому мы создали специальную рабочую группу, куда вошли представители профильных министерств, ведомств и представители рынка, чтобы решать эти вопросы», - отметила собеседница «360».

Борьба с институтами-пустышками По словам парламентария, сейчас рассматривается много предложений. И запрет структурам, не имеющим образовательной лицензии, называться школами, институтами, академиями - одна из инициатив.

Лантратова рассказала, что с декабря 2023 года к ней обратилось более 200 человек, столкнувшихся с мошенничеством в образовательной сфере. Они рассчитывали, что по окончании обучения получат диплом или сертификат, но так называемые академии и институты оказались пустышками.

«Нужно разработать целую систему борьбы с мошенничеством. Мы обсуждаем создание саморегулируемой организации, поскольку в сфере блогинга и инфобизнеса есть добросовестные бизнесмены, которые платят налоги. Они тоже страдают от действий мошенников», - подчеркнула депутат.

Ведешь тренинги - покажи диплом Парламентарий выразила уверенность, что блогер, который проводит тренинги, должен иметь профильное образование. И у него на руках должен быть диплом.

«Если вы ведете тренинги по психологии, покажите диплом психолога. Если рассказываете, как торговать на фондовом рынке, то покажите диплом экономиста или какой-то проект, который создали сами. Но часто тренинги типа „Как стать миллиардером за 10 дней“ проводят люди, которые никакого отношения к этому не имеют. Более того, за ними стоят организаторы финансовых пирамид», - заключила Лантратова.