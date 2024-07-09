09 июля 2024, 18:23

«Покажи, на что способен». Ударившего подростка блогера пригласили в зону СВО

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Блогер Асхаб Тамаев дал пощечину подростку возле «Москва-Сити» за выкрики в его сторону. Поступок мужчины осудила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а общественники предложили мужчине отправиться на службу в зону СВО, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, Тамаев приехал на своем бирюзовом Lamborghini к Neva Towers и вокруг него собралась группа подростков. Один из них выкрикнул узнаваемую фразу блогера «Это моя машина». После невинной шутки блогер подошел к юноше и ударил его по щеке.

«Это вообще нормальное поведение взрослого человека по отношению к подростку? Так должен вести себя мужчина, чеченец? Это пример для подражания молодежи? Сам зарабатывает на подростках, затягивая их в казино и раздавая по пять тысяч рублей за регистрацию, сам их еще и бьет? Ему опять ничего не будет?», - возмутилась Мизулина в своем Telegram-канале.

Движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность блогера. По словам председателя организации Ильдара Резяпова, Тамаев показал «не мужское поведение».

«Асхаб, если у тебя есть сила, если ты так уверен в себе, приезжай в зону СВО на службу. Покажи, на что ты способен! Помоги бойцам, привези FPV-дроны для нужд фронта. Сейчас ты просто занимаешься глупостями, теряя годы своей жизни на пустое», - заявил он.

Также депутат Госдумы Нина Останина призвала отписаться от всех страниц блогера. Она назвала «предание забвению» самым большим наказанием.

Кроме того, у Тамаева обнаружили 47 штрафов на 75 тысяч рублей только за последний год. Блогер проходит фигурантом по двум административным делам.

Ранее рэпера Михаила Калугина задержали в Москве за избиение двух человек. Музыкант повздорил с молодыми людьми у входа в ночной клуб.

Блогеры
09 июля 2024, 18:56
Сеченовский университет открыл студенческий лагерь в санатории «Звенигород»
Телеканал «360»
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Сеченовский университет открыл международный спортивный лагерь для студентов на базе санатория «Звенигород». Тут ребята смогут заниматься любыми видами спорта: играть в волейбол, футбол, плавать в бассейне. В лагере также обустроили культурно-досуговый центр с боулингом, бильярдом и киберспортивной секцией.

Одно из любимых увлечений студентов Сеченовки - пинг-понг. На спортплощадке желание сразиться в настольный теннис появилось даже у министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Такие инициативы должны поддерживаться всеми остальными нашими вузами», - оценил он создание спортивного лагеря для будущих медиков.

Министерство образования, предположил Мурашко, поддержит такую идею и другие летние программы.

Сеченовский университет активно сотрудничает с другими странами, и студенты из-за рубежа - не редкость. Раньше они отправлялись на летние каникулы к себе домой, а теперь у них есть возможность провести время с друзьями и отдохнуть в подмосковном санатории.

«У нас есть и иностранные студенты, которые также принимают участие в различных спортивных мероприятиях в нашем вузе», - рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

В лагере открыты четыре спортивные смены, во время которых более 200 студентов поучаствуют в различных соревнованиях. Первые состязания пройдут по волейболу, футболу и танцам.

Вузы Здравоохранение Футбол Россия Теннис Студенты Образование
09 июля 2024, 18:06
Яна Троянова попала в список террористов и экстремистов
Global Look Press
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Екатеринбургскую актрису Яну Троянову*, известную по сериалу «Ольга», внесли в список террористов и экстремистов. Запись с ее фамилией размещена на сайте Росфинмониторинга.

Недавно в одном из интервью Троянова* заявила, что сейчас россияне заслуживают, когда им кричат в лицо «русских надо убивать, даже детей». После ее высказывания председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении актрисы.

Затем московская прокуратура передала материалы проверки в следователям, чтобы те решили вопрос о возбуждении уголовного дела против Трояновой*.

Сама же актриса считает, что у нее есть все основания так относиться к России, поскольку «страна родила ее алкоголичкой».

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Терроризм Экстремизм Актеры Иноагенты
09 июля 2024, 15:32
Госдума приняла во втором чтении проект закона о туристическом налоге
Unsplash
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Госдума во втором чтении приняла законопроект о введении туристического налога с 2025 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

Согласно документу, муниципальные образования смогут вводить такой налог собственными нормативными актами. Ставки будут зависеть от категории средств размещения и сезонности.

В 2025 году максимальная ставка налога составит 1% от стоимости гостиничных услуг. Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении 10 июля.

Нижняя палата парламента 9 июля приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ. Также в ГД рассмотрят инициативу о ежегодной выплате для работающих родителей.

Законы Налоги
09 июля 2024, 13:29
«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой
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Число аварий с электросамокатами растет едва не в геометрической прогрессии. Страдают как сами водители, так и пешеходы. Один из последних резонансных случаев произошел в Москве: девушка на самокате сбила прохожую и скрылась с места происшествия. Как сообщил Teltgram-канал Shot, пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, многочисленные ушибы и нуждается в дорогостоящей операции, а виновница ДТП не спешит оплатить лечение. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в интервью 360.ru рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет, но пока безрезультатно.

Число аварий с электросамокатами растет едва не в геометрической прогрессии. Страдают как сами водители, так и пешеходы. Один из последних резонансных случаев произошел в Москве: девушка на самокате сбила прохожую и скрылась с места происшествия. Как сообщил Teltgram-канал Shot , пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, многочисленные ушибы и нуждается в дорогостоящей операции, а виновница ДТП не спешит оплатить лечение. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в интервью 360.ru рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет, но пока безрезультатно.

В чем проблема? Основной нюанс в том, что электросамокаты в правилах дорожного движения сейчас называют транспортным средством. Но по сути они являются механическими транспортными средствами, как и мопеды. Соколов пояснил, что главный признак такой категории - наличие электродвигателя.

«Ответственность, конечно, у электросамокатчиков остается. Она предусмотрена и Уголовным кодексом, и Гражданским кодексом <…> виновник должен возместить затраты на лечение. В то же время у нас есть еще моральный вред, и он иногда гораздо даже выше… <…> Но на практике получается, что пострадавший должен бороться сам за себя. Поправки, которые были внесены (в ПДД - прим. ред.), они как бы делают виновника менее виновным», - рассказал Соколов.

Пешеходы не защищены Если бы электросамокаты трактовались как источник повышенной опасности, то и ответственность при авариях была бы выше. В любом случае, подчеркнул эксперт, виновник должен возместить расходы на лечение пострадавшего, но пока никто не предлагает сделать это автоматически. Проблему зачастую можно решить только с помощью юриста, а их услуги стоят дорого.

Соколов предложил распространить на электросамокаты хотя бы ОСАГО, но для этого их надо признать источником повышенной опасности, то есть механическими транспортными средствами. А при таких условиях спрос на этот двухколесный транспорт понизится, что не очень выгодно тем, кто продает или сдает в аренду электросамокаты.

Смертельное ускорение Иногда за рулем электросамоката оказываются неопытные пользователи, что тоже крайне опасно.

«Главная то проблема в том, что разрешили ездить со скоростью 25 километров в час по тротуарам. На самом деле во всем мире это несовместимые скорости с безопасностью <…> Еще три года назад мы просили сделать тесты на столкновение пешехода и водителя электросамоката. Выясняется, что при 20 километрах в час это уже смертельное ускорение», - отметил собеседник 360.ru.

Причем чаще всего страдают и гибнут даже не пешеходы, а сами самокатчики.

Ранее автобус с пассажирами попал в аварию на улице Корнейчука в Москве из-за вылетевшего на проезжую часть электросамокатчика. В результате происшествия серьезные травмы получили две пассажирки. Водитель двухколесного транспорта с места происшествия скрылся.

Уголовное дело ДТП ПДД Правила Интервью Водители ОСАГО Электросамокаты Гражданский кодекс Москва

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