17 июля 2024, 09:19

Показания пленного генерала вермахта о казнях в СССР рассекретили

РИА «Новости»
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К 80-летию начала крупнейшей стратегической наступательной операции Красной армии в Белоруссии (операция «Багратион») ФСБ впервые опубликовала показания взятого в плен гитлеровского генерала Готтфрида фон Эрдмансдорфа. Архивные документы появились на официальном сайте ведомства.

Среди обнародованных данных есть показания Эрдмансдорфа во время судебного процесса. Он признался, что по его приказу с целью запугивания проводились аресты советских граждан, их заключали в лагеря и насильственно отправляли на каторжные работы в Германию.

«Я лично утвердил 120–125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», - указывал Эрдмансдорф.

Также ФСБ привела его показания на допросе в Минске 24 декабря 1945 года. Тогда он признал, что метод ведения войны на всей территории Советского Союза, в том числе в Белоруссии, был преступным, а также указал на зверское обращение со всеми военнопленными.

«В разрезе выполнения приказов командира 56-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Офена мною был дан приказ подчиненным командирам производить расстрелы пленных комиссаров Красной армии и аресты коммунистов», - рассказывал нацист на допросе.

За военные преступления Эрдмансдорфа приговорили к смертной казни. В конце января 1946 года его публично повесили на Минском ипподроме.

ФСБ Великая Отечественная война
17 июля 2024, 10:30
Мошенники начали воровать Telegram-аккаунты пользователей игры Hamster Kombat
Unsplash
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Сетевые злоумышленники начали воровать аккаунты пользователей Telegram из России под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Лаборатории Касперского».

Специалисты компании вскрыли схему, при которой мошенники отправляют пользователям ссылки на фишинговый ресурс, предназначенный для авторизации в сервисе. С его помощью якобы можно вывести монеты из Hamster Kombat и перевести их в рубли.

«Чтобы это сделать, необходимо авторизоваться в своем Telegram на другом сайте. На самом деле злоумышленники таким образом крадут личные аккаунты в мессенджере», - отметили в «Лаборатории Касперского».

Старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова добавила, что нужно не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и подключить на аккаунт двухфакторную аутентификацию.

Ранее криптоэксперт Сергей Михеев посоветовал россиянам не покупать токены Hamster Kombat на этапе предпродажи.

Hamster Kombat
17 июля 2024, 08:35
Голландская журналистка указала на неработающие санкции ЕС на примере Москвы
Pxhere
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В московских магазинах есть почти все. Антирооссийские санкции Евросоюза не сработали. Такое мнение РИА «Новости» выразила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года проживает в российской столице.

Она назвала ситуацию с продуктами в Москве очень хорошей. По ее словам, с 2022 года нет особых изменений, несмотря на санкции ЕС.

«В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», - указала она.

Журналистка заметила, что россияне имеют доступ к любым онлайн-СМИ, поэтому каждый может получать информацию извне и видеть позицию как РФ, так и Запада. Однако то, что дают в иностранных СМИ о России - противоположно тому, что можно наблюдать в Москве.

Она рассказала, что к ней в гости в прошлом году приезжали знакомые из Нидерландов. Путешественники удивились тому, что по улицам Москвы можно спокойно гулять, так как там «не расхаживают солдаты».

Из-за санкций против России может пострадать даже доллар. Издание Asia Times сообщило, что рестрикции снижают привлекательность американской валюты и могут вызвать его крах.

В московских магазинах есть почти все. Антирооссийские санкции Евросоюза не сработали. Такое мнение РИА «Новости» выразила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года проживает в российской столице.

Москва 2022 Санкции Магазины Нидерланды Москва
17 июля 2024, 04:56
Психолог рассказал, к чему может привести чрезмерное безделье
Unsplash
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Иногда отдохнуть и полениться нужно, чтобы восстановить свои силы, но чрезмерное безделье может обернуться проблемами. Об этом в разговоре с «Радио 1» предупредила клинический психолог Анастасия Кардиакос.

По ее словам, лень нельзя рассматривать в качестве замены отдыха. Когда человек ленится, то он отказывается от сопротивления трудностям.

«Чрезмерная лень ведет к синдрому выученной беспомощности, когда человек раз за разом разучается действовать, проявлять волю, активничать, и все больше стремится к пассивному времяпровождению», - пояснила Кардиакос.

Желание ничего не делать может говорить о депрессивных состояниях и выгорании. Но самым опасным в лени психолог назвала риск деградации личности. В качестве примера она привела уборку. Если человек систематически не убирается из-за лени, то со временем ему станет комфортно жить в грязи. В итоге такое безделье может привести к снижению уровня жизни.

Отдых Работа Психология
17 июля 2024, 04:32
В Петербурге со стенда в «Манеже» убрали имя художника Дмитрия Шагина
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге из списка участников выставки современного искусства «Пушкинская-10. Ковчег XXI века» в «Манеже» исключили имя лидера арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина, а также убрали его работы. Об этом сообщило РБК со ссылкой на депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского*.

По его словам, сначала имя художника просто замазали на информационном стенде.

«И вот теперь - реакция на общественный резонанс: информационный стенд просто заменили, и никаких следов участия Шагина на нем нет вообще», - написал он.

Кроме того, с выставки убрали его картину «Митьки 91» и фотографии 1980-х из собрания «Музея нонконформистского искусства». По словам организаторов мероприятия, полотно нуждается в реставрации, поэтому его заменили другой работой.

Картина «Митьки 91» была написана в 1991 году, когда в Москве произошел августовский путч. В прошлом году другое полотно Шагина также убрали из экспозиции столичной выставки за скрытый политический подтекст. Тогда речь шла о картине «День тельняшки».

Ранее стало известно, что с 10 августа по 8 сентября в московском «Экспоцентре» пройдет выставка о столичной промышленности.

*Признан в России иностранным агентом.

Санкт-Петербург Выставки Художники

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