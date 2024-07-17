Показания пленного генерала вермахта о казнях в СССР рассекретили

Среди обнародованных данных есть показания Эрдмансдорфа во время судебного процесса. Он признался, что по его приказу с целью запугивания проводились аресты советских граждан, их заключали в лагеря и насильственно отправляли на каторжные работы в Германию.

«Я лично утвердил 120–125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», - указывал Эрдмансдорф.

Также ФСБ привела его показания на допросе в Минске 24 декабря 1945 года. Тогда он признал, что метод ведения войны на всей территории Советского Союза, в том числе в Белоруссии, был преступным, а также указал на зверское обращение со всеми военнопленными.

«В разрезе выполнения приказов командира 56-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Офена мною был дан приказ подчиненным командирам производить расстрелы пленных комиссаров Красной армии и аресты коммунистов», - рассказывал нацист на допросе.

За военные преступления Эрдмансдорфа приговорили к смертной казни. В конце января 1946 года его публично повесили на Минском ипподроме.