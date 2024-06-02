02 июня 2024, 17:12

«Поистине человек-легенда». Путин — об ушедшем из жизни Чилингарове

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Владимир Путин назвал ушедшего из жизни исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова выдающимся ученым и поистине человеком-легендой. Он выразил глубокие соболезнования из-за смерти политика в телеграмме, которую разместил сайт Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся ученый, полярный исследователь. Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, - отметил президент.

Российский лидер отметил сильные стороны характера Чилингарова, указав на его мужественность, целеустремленность и патриотизм.

Путин добавил, что близкие, товарищи и друзья сохранят в своих сердцах светлую память об ученом.

Полярного исследователя, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова не стало 1 июня. Он умер в возрасте 84 лет после тяжелого заболевания. Церемония прощания состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Предположительно, Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Болезни Депутаты
02 июня 2024, 17:15
Умер бывший посол России в Болгарии Анатолий Потапов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший посол России в Болгарии, экс-замминистра иностранных дел РФ Анатолий Потапов умер в возрасте 81 года. О его смерти сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что Потапова не стало после скоротечной болезни. По словам дипломата, экс-посол был хорошим человеком, надежным товарищем и профессионалом.

«Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Рогачева взялся за дело. <…> Спустя годы мы стали коллегами», - вспомнила Захарова.

Она добавила, что в разные периоды жизни Анатолий Потапов трудился на руководящих постах в администрации президента, был заместителем министра РФ по делам СНГ.

Прощание с умершим пройдет 4 июня в траурном зале ЦКБ в 11:30.

Мария Захарова прикрепила к посту документ с соболезнованиями от действующего посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой. Она отметила, что Потапов посвятил большую часть жизни защите интересов Родины и сумел сохранить добрые отношения между народами России и Болгарии, работал над расширением двустороннего политического и гуманитарного сотрудничества.

Дипломатия Болезни Болгария Мария Захарова Россия
02 июня 2024, 09:09
«Потеря для науки». Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким умершего ученого и депутата Артура Чилингарова. Глава МИД признался, что с прискорбием узнал о случившемся.

«Талантливый ученый, маститый полярник, Артур Николаевич внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике. <…> Уход из жизни Чилингарова - тяжелая потеря для отечественной науки. Российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга», - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что Чилингаров с 1980-х годов активно участвовал в реализации внешнеполитических интересов страны, а в 2012 году стал специальным представителем президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Сергей Лавров отметил плодотворность законотворческой деятельности и общественной работы депутата. Патриотизм, мужество и преданность своему делу помогли ему завоевать непререкаемый авторитет среди исследователей высоких широт, констатировал министр.

Жизнь Артура Чилингарова была богатой событиями, память о нем останется в сердцах россиян, подытожил Лавров.

Депутат и ученый скончался в 84 года. О его смерти стало известно 1 июня.

Сергей Лавров Ученые Россия Арктика Наука
02 июня 2024, 08:33
Главе ЦБ усилили личную охрану после повышения ключевой ставки в 2022 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной усилили личную охрану после повышения ключевой ставки до рекордных 20% в феврале 2022 года. Об этом сотрудник ЦБ сообщил изданию The Economist.

«Она была известна как „Стальная Эльвира“, и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», - добавил он.

Журналисты указали на то, что Набиуллина была уверена в своих возможностях по внесению изменений в политику Банка России. Она предприняла решительные действия в отношении кадров и сопротивлялась давлению олигархов, якобы добивавшихся дешевых кредитов.

Эльвира Набиуллина проводит в здании ЦБ настолько много времени, что там для нее открыли гардеробную, парикмахерскую и химчистку, также говорится в материале.

В начале 2024 года Набиуллина отмечала, что ужесточение кредитно-денежной политики дало эффект : россияне стали сберегать больше денег, кредитная активность охладилась. В марте Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Банки Центробанк
01 июня 2024, 22:19
Стала известна причина смерти Чилингарова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ученый Артур Чилингаров ушел из жизни после длительной болезни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов.

«После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек - Артур Чилингаров», - написал он.

Неверов напомнил, что Чилингаров был удостоен званий Героя Советского Союза и Героя России.

Кроме того, ученый с мировым именем был депутатом Государственной думы.

«Потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового отличали Артура Николаевича», - подчеркнул политик.

Он назвал смерть Чилингарова невосполнимой утратой.

Чилингаров скончался 1 июня 2024 года на 85-м году жизни.

Болезни Депутаты Ученые Россия

Новости по теме