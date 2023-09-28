Похожие на метеорит огни сняли в небе над Сахалином

Читайте нас в:

«Метеорит, или что это? Не знаешь? Из космоса летит», - спросил очевидец.

Светящиеся точки с шлейфом, пролетевшие по небу, заметили после четырех часов утра. Автор видео опубликовал его в соцсетях. Другие пользователи предположили, что он увидел обломки спутника, ведь метеорит сгорел бы за считанные секунды, а не летел по небу так долго.

В апреле, предположительно, падающий метеорит заметили в Иркутской области. Камеры видеонаблюдения зафиксировали яркую вспышку. Администрация Усть-Кута объяснила ее пролетевшей кометой или другим небесным телом. В сентябре метеорит рухнул на юго-востоке Турции.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.