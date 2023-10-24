Похолодание с дождем и мокрым снегом пообещали москвичам во вторник

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По словам синоптика, сегодня на погоду в столице будет влиять тыловая и холодная часть циклона, которая уходит своим центром на юг Предуралья.

«В такой ситуации в регионе облачно, вечером с прояснениями, пройдут кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом, переходящие в снег», - подчеркнул метеоролог.

Михаил Леус предупредил, что вечером на дорогах и тротуарах будет гололедица. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными.

Температура воздуха достигнет 1… 3 градусов, в Подмосковье - 0… 5 градусов. Ветер будет северный с порывами 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление практически достигнет нормы -747 миллиметров ртутного столба.