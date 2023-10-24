Похолодание с дождем и мокрым снегом пообещали москвичам во вторник
Облачная и пасмурная погода с кратковременными дождями и мокрым снегом в течение дня ожидается в Москве во вторник, 24 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, сегодня на погоду в столице будет влиять тыловая и холодная часть циклона, которая уходит своим центром на юг Предуралья.
«В такой ситуации в регионе облачно, вечером с прояснениями, пройдут кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом, переходящие в снег», - подчеркнул метеоролог.
Михаил Леус предупредил, что вечером на дорогах и тротуарах будет гололедица. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными.
Температура воздуха достигнет 1… 3 градусов, в Подмосковье - 0… 5 градусов. Ветер будет северный с порывами 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление практически достигнет нормы -747 миллиметров ртутного столба.