Похолодание начнется в Москве с 13 января

«Воскресенье будет переходным днем, когда ночные температуры будут отрицательными - от нуля до минус 5 градусов, а днем около нуля. Переход к отрицательным значениям температуры только в понедельник, когда будет и ночью, и днем -2…-7 градусов», - отметил он.

В то же время, по прогнозам, не ожидается сильных холодов. Погода будет мягкой и приятной, температура будет примерно на три градуса выше нормы.

При этом в Рождество в Москве погода была облачной , а дождь переходил в снег. Столбики термометров показывали от нуля до +2 градусов. На Урале в это время было значительно холоднее. Как сообщало издание Ura.ru , Челябинская область находилась на северной периферии антициклона, что обернулось похолоданием до -24 градусов.