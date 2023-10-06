«Погубим систему образования». Идею цифровизации школьных библиотек раскритиковали

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По его словам, в США многие штаты отказались от компьютерных вариантов обучения в пользу живых учебников. Гаджеты в ряде американских школ вовсе запретили.

«Они поняли, что уже готовят натуральных идиотов. Если мы тоже хотим, чтобы наши дети в дальнейшем превратились в полных идиотов, то давайте пойдем по этому пути», - резюмировал Комков.

В начале августа в Санкт-Петербурге стартовала книжная экспедиция в поддержку чтения. В рамках социального проекта «Дорога на маяк» литературный поезд проехал 12 тысяч километров до Владивостока вместе с российскими писателями.

Цифровизация обойдется дороже печати Он добавил, что школа должна быть обеспечена «живыми» учебниками, а не электронными. Другой вопрос - должен ли ребенок носить книги в рюкзаке. Можно сделать так, чтобы учебники выдавались в школе на период занятий, однако дома у ребенка тоже должны быть необходимые книги.

«Многие говорят, что это накладно, что для этого надо затратиться. Но разработать вот эти компьютерные программы и системы стоит не дешевле, чем издать учебники и напечатать. Это стоит намного дороже, и потом обойдется нам в тысячу раз дороже, когда наши будущие граждане превратятся в тупых придатков компьютерного чуда», - заявил Комков.

Мнение партии ЛДПР предложила создать всероссийскую школьную электронную библиотеку, включив туда все учебники из федерального перечня, а также произведения художественной литературы и достояния фольклора. Таким инструментом должны располагать все ученики, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Сегодня школьникам нужна понятная, проверенная система, где они будут иметь доступ к учебникам, школьной художественной литературе без угрозы нарваться на преступников, найти ложную информацию или потерять свои личные данные», - сказал парламентарий.

Инициатива погубит систему образования Комков выступил категорически против такой инициативы. По его словам, электронными носителями могут пользоваться учителя и специалисты. Цифровая база подходит в качестве дополнительных элементов образования, но переводить школьников на электронные учебники нельзя.

«Ученик должен держать в руках книгу - „живую“ книгу. <…> Если школьник перестанет держать в руках книгу, он вообще перестанет понимать, что такое литература, что такое живой образ, и он погрузится вот в эту электронную сферу, этот искусственный интеллект, и мы погубим всю систему образования, погубим самого ученика, погубим самого человека. Мы ни в коем случае этого допускать не имеем права», - подчеркнул ученый.