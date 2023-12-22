22 декабря 2023, 00:22

Пограничники начали изымать у россиян загранпаспорта

РИА «Новости»
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Российские пограничники начали изымать у соотечественников загранпаспорта, имеющие опечатки в написании фамилии, имени или дате рождения. Об этом сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, пока только два россиянина попали в такую ситуацию.

«Первый случай - опечатка в имени, второй случай - пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», - сказала Ломидзе.

Новые правила , определяющие основания для признания заграничных паспортов недействительными, вступили в силу 11 декабря. Теперь любые неточности могут стать поводом для аннулирования паспорта.

Ранее адвокат Кирилл Данилов назвал случаи, при которых загранпаспорт могут признать недействительным. Одной из причин является утрата документа. Кроме того, основаниями послужат изменения фамилии, имени или отчества владельца удостоверения личности. Также не будет иметь силы паспорт, для оформления которого использовались поддельные данные.

Паспорта Правила Россия
21 декабря 2023, 23:14
Уловки застройщиков и страх потерять квартиру. В российских законах нашли пробелы
РИА «Новости»
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Застройщики в России иногда идут на хитрость, чтобы добрать неполученную прибыль. Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» пояснил, что причина — в наслоении законодательных норм.

Собеседник «360» заметил, что по-хорошему подобную практику необходимо запрещать. Он заметил что после покупки квартиры все, что находится вокруг - неотъемлемая часть жилой собственности покупателя и к нему должна перейти вся полнота прав.

В качестве обратного примера Склянчук привел случаи максимально широкого межевания по инициативе жителей.

«Муниципалитеты выдохнули - все, пожалуйста, все ваше, платите, содержите. А теперь люди говорят, мол, мы не можем так много платить, заберите обратно. А муниципалитеты не хотят», - заметил эксперт.

В каких случаях могут отобрать квартиру? Бояться потерять квартиру тем, кто столкнулся с использованием застройщиками описанной схемы, не стоит. Склянчук напомнил, что жилплощади в России можно лишиться только по решению суда.

«Квартиру за долги можно забрать только через суд. У нас это редкая практика - у нас очень социально ориентированное государства. В других странах не церемонятся», - подчеркнул собеседник «360».

Он рассказал о практике трехцветных квитанций за рубежом: белые означают, что все в порядке, желтые предупреждают о задолженности, а красные - знак того, что у человека есть сутки, чтобы освободить помещение, потом его просто выселят.

«С одной стороны, Жилищный кодекс, бремя содержания не только своей квартиры, но и общедомового имущества, на баланс здесь может входить, например, детская игровая площадка, клумбы, дорожки, пандус», - отметил он.

Ситуацию, когда застройщик продает только жилплощадь, но не землю под многоквартирным домом, Склянчук назвал уловкой.

Поведение застройщиков он объяснил желанием добирать неполученную прибыль не только с продажи квадратных метров, но и с их эксплуатации.

«Они понимают, что, если построят, лет 5-10 делать ничего не надо - все новое и не сильно быстро сломается, а деньги капают. <…> У застройщика, как правило, есть своя управляющая компания, которую „прикрепляют“ к этому же дому и [таким образом] добирают в стоимости квадратных метров», - добавил Склянчук.

Аренду земельного участка он посчитал схемой и пробелом в законодательстве, которые позволяют отделить функциональное назначение примыкающего участка к жилому дому.

Застройщики в России иногда идут на хитрость, чтобы добрать неполученную прибыль. Руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360» пояснил, что причина - в наслоении законодательных норм.

ЖКХ Строительство Недвижимость
21 декабря 2023, 22:09
Экс-министра правительства РФ Абызова приговорили к 12 годам колонии
РИА «Новости»
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Преображенский районный суд Москвы в четверг вынес приговор бывшему министру правительства России Михаилу Абызову. Обвиняемого в создании преступного сообщества и отмывании денег приговорили к 12 годам колонии. Кроме того, экс-чиновнику придется выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей. Об этом «360» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

«Абызов не позднее апреля 2012 года совместно с Николаем Степановым, Максимом Русаковым создали преступное сообщество в целях завладения денежными средствами ОАО „СИБЭКО“ и ОАО „РЭС“ <…> участники преступного сообщества путем обмана акционеров обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией „Блэксирис Трэйдинг Лимитед“ и „СИБЭКО“, а также „РЭС“ по приобретению по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты», - рассказал Иванов.

В результате Абызов и другие фигуранты незаконно получили четыре миллиарда рублей. Затем мошенническим путем эти средства «отмыли» и обменяли на доллары США. Занимая государственную должность, Абызов также использовал свое положение для других махинаций, добавил представитель Генпрокуратуры РФ.

Все фигуранты уголовного дела признаны виновными. В зависимости от степени участия в преступлении их приговорили к 5-12 годам лишения свободы и крупным штрафам, подытожил Иванов.

Сотрудники ФСБ задержали Абызова весной 2019 года в его загородном доме в Московской области. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о мошенничестве (159 УК РФ), создании преступного сообщества (210 УК РФ), хищении четырех миллиардов рублей. Основным фигурантом по этому делу проходил Абызов.

Столичный суд в марте 2019 года отправил Абызова под арест. Бывшему чиновнику не разрешили выйти на свободу под залог. Позднее его содержание под стражей неоднократно продлевали.

Суд
21 декабря 2023, 21:56
Холодный расчет или искренняя любовь. Зачем иностранцам российское гражданство
Global Look Press
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Некоторые иностранцы сочли российское гражданство привлекательным из-за возможности меньше платить налоги. На это указал руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства, политолог Павел Склянчук в интервью Аксинье Гурьяновой на стриме «360».

«Не секрет, что многие иностранцы получали российское гражданство, чтобы снизить налогооблагаемую базу на свои доходы - например, [Жерар] Депардье и другие актеры», - заметил он.

Склянчук напомнил, что в той же Франции подоходный налог составляет 50% против российских 13%.

«[Депардье] с актерских гонораров тратит 13% на налоги. Это был такой расчетливый [шаг], приукрашенный тем, что он очень хорошо относится к России»», - сказал собеседник «360», предложив верить артисту на слово.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году. А в 2018-м прописался в Новосибирске. Спустя два года актер перешел в православие - его крестили в соборе Святого Александра Невского в центре Парижа.

Налоги Россия Актеры
21 декабря 2023, 17:47
Голую вечеринку Ивлеевой назвали оскорблением России и публичным позором страны
РИА «Новости»
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О прошедшей в московском клубе «Мутабор» обнаженной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой депутат Мария Бутина узнала от своих подписчиков в Telegram. Увиденные кадры настолько ее возмутили, что парламентарий написала запрос в МВД, Роскомнадзор и Министерство культуры с требованием проверить гостей и организаторов мероприятия на целую серию нарушений. Об этом Бутина заявила в комментарии «360.

Она пояснила, что речь идет о законе о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и указе президента о защите духовно-нравственных ценностей России.

«Ожидаю результатов проверки. Но я намерена идти до конца. Считаю, что, если там есть состав преступления, то виновные должны быть наказаны. То, что мы видели, это возмутительно», - подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что это особенно позорно в условиях, когда люди собирают гуманитарную помощь бойцам на передовую, отправляют письма детей с благодарностью за защиту. В этот же момент появляются видео с вечеринок, где участники демонстрирую нарочитое пренебрежение ко всей России.

«Это оскорбительно внутри страны и позор на внешнем контуре», - добавила Бутина.

Организатор обнаженной вечеринки блогер Настя Ивлеева заявила, что ожидала критику, но само мероприятие стало для нее легендарным и веселым. Она подчеркнула, что готова и дальше принимать сообщения хейтеров и ей доставляет удовольствие то, что неприятие друг друга сохраняется.

Депутаты Мария Бутина Анастасия Ивлеева

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