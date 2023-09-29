Погода в Москве может побить температурный рекорд 123-летней давности

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Сегодня воздух в столице прогреется до 24 градусов. Это аномальная теплая погода для этого месяца. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня, медленно смещаясь к юго-востоку, антициклон сохранит в столице солнечную и сухую погоду, что поспособствует активному прогреву воздушным масс и выведет температуру на уровень рекордно высоких отметок», - подчеркнул он.

По его словам, температура воздуха в столице составит 22… 24 градуса, а в Подмосковье - 20… 25 градусов. Ветер будет юго-западный, два-семь метров в секунду. Атмосферное давление упадет и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Леус напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры 29 сентября принадлежит 1900 году. Тогда воздух прогрелся до 23,3 градуса.

Ранее синоптики спрогнозировали, что бабье лето закончится в Москве 1 октября. Температура воздуха снизится до 13… 18 градусов.

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