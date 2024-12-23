«Погода мечется». Жителям Подмосковья рассказали о морозах на Новый год

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Она объяснила, что сейчас погода постоянно меняется, а четкий прогноз можно составить лишь на ближайшие пять дней.

«Погода мечется. <…> А что касается температурного режима, то у нас сохраняется цикличность и волнообразность погоды», - отметила специалист.

Она предположила, что относительно морозная погода в регионе установится 26 декабря, после чего будет оттепель. По словам Поздняковой, новая волна мороза начнется с 31 декабря.

«Будет не ноль градусов, а слабо отрицательная температура воздуха: где-то -3 - -4 градуса минимальная. Но это сегодняшнее видение процесса», - подчеркнула она.

Метеоролог также заявила, что небольшие морозы стоит ожидать и на Рождество.

«Мы рассчитываем, и модели [это] показывают, что, во всяком случае, на рождественские морозы можно рассчитывать. <…> Сильных морозов не ожидается», - сообщила она.

Ранее специалисты выяснили, что от резких изменений погоды больше всего страдают жители мегаполисов. Метеозависимым рекомендовали чаще следить за уровнем атмосферного давления.