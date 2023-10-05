«Погода будет ненастная». Москвичей предупредили о снеге с дождем в ближайшие три дня

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«В отдельные дни за сутки будет выпадать по 10-15 миллиметров осадков. Треть месячной нормы составляет 20 миллиметров. Поэтому не исключено, что именно такое количество и будет», - уточнила она.

Позднякова подчеркнула, что погода в ближайшие дни будет ненастная и ветреная. Кроме этого, горожан ожидает снег с дождем.

«В воскресенье погода будет очень холодная, градусов на пять ниже нормы», - добавила Позднякова.

Ранее москвичам пообещали первый снег в выходные. В регионе будет штормовой ветер, похолодание и, вероятно, установится тонкий снежный покров.