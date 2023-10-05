«Погода будет ненастная». Москвичей предупредили о снеге с дождем в ближайшие три дня
Бабье лето закончилось в столице резким похолоданием. Температура воздуха значительно снизилась и днем, и ночью. В ближайшие три дня в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Об этом «360» сообщила синоптик Татьяна Позднякова.
«В отдельные дни за сутки будет выпадать по 10-15 миллиметров осадков. Треть месячной нормы составляет 20 миллиметров. Поэтому не исключено, что именно такое количество и будет», - уточнила она.
Позднякова подчеркнула, что погода в ближайшие дни будет ненастная и ветреная. Кроме этого, горожан ожидает снег с дождем.
«В воскресенье погода будет очень холодная, градусов на пять ниже нормы», - добавила Позднякова.
Ранее москвичам пообещали первый снег в выходные. В регионе будет штормовой ветер, похолодание и, вероятно, установится тонкий снежный покров.