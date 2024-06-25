Погибшую в Сочи девушку решили не хоронить. Разве так можно?

Он прокомментировал слухи о том, что семья погибшей в Черном море 20-летней девушки якобы отказалась ее хоронить. Специалист объяснил, что родственникам все равно придется проводить ту или иную процедуру погребения.

«Не хоронить никаким образом - это просто никакие власти не разрешат. Человек должен быть тем или иным образом погребен. Даже юридически факт его захоронения должен быть отмечен», - указал адвокат.

Юрист добавил, что близкие погибшей могут кремировать тело, а затем уже захоронить его. По словам Аграновского, крематорий выдает прах только в том случае, если родственники получили специальную справку о том, где будет проводиться погребение.

«Юридически, как это ни печально звучит, на человеческой жизни, на пути человеческом всегда должна быть поставлена юридическая точка. Не только фактическая, но и юридическая», - заключил эксперт.

Он добавил, что фиксировались исключительные случаи, когда родственники отказывались признавать факт смерти, и тогда в процесс уже включалось государство.

«Смерть - это совершенно особая категория. Она не укладывается у человека в голове», - указал специалист.

Ранее знакомая семьи утонувшей девушки рассказала, что покойная перед смертью говорила о том, как именно она хочет быть погребенной. Родственники решили кремировать тело в соответствии с пожеланиями усопшей, пояснила женщина.