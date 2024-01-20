Погибшему коту Твиксу предложили установить памятник в Кирове

«В субботу сообщили, что Твикс погиб. В поисках укрытия и еды он прошел восемь километров. Сердца многих людей эта история растопила, они переживали и следили. Наверное, стоит подумать о памятнике котику в Кирове», - написала она.

Мизулина отметила, что выбросившая животное проводница поезда поступила с ним крайне жестоко.

«Считаю, что за жестокое обращение с животными ее нужно привлечь к ответственности», - добавила глав организации.

На прошлой неделе, 11 января, проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург обнаружила в вагоне кота. Не найдя хозяев животного, женщина выкинула его на улицу. В поисках Твикса приняли участие около тысячи человек, но в субботу, 20 января, его нашли мертвым.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявлял «360», что проводницу нужно привлечь к уголовной ответственности за такой поступок.