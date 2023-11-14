Поездки, сериалы и онлайн-игры стали самыми популярными развлечениями россиян

Почти треть опрошенных, 30%, даже короткие выходные тратили на поездки по России и за рубеж. Почти столько же, 28%, отдыхали за просмотром сериалов. Каждый четвертый респондент признался, что увлекался онлайн-играми - как соло, так и в компании друзей.

По 10% опрошенных проводили время в барах, ресторанах, спа, бассейнах и банях, 8% отдыхали с детьми. Только 30% одновременно с этим успевали поработать и позаниматься домашними делами.

На новогодние праздники россияне предпочли поехать в Белоруссию, Турцию и Таиланд. Они забронировали номера в отелях Минска, Гродно, Бреста, Стамбула и Паттайи, несмотря на рост цен до 67%.