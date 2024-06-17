17 июня 2024, 10:00

Поездки по твоим правилам в Москве с Drivee

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Каждый третий житель в Москве пользуется услугами такси хотя бы один раз в неделю. И люди привыкли, что поездки проходят по правилам агрегаторов, которые решают за них, на каком автомобиле, с каким водителем, а главное, по какой цене поедет пассажир.

Впрочем, с недавних пор у жителей Москвы появилась возможность ездить по своим правилам - в городе теперь работает Drivee.

Drivee - это приложение для городских поездок, где обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Сервис в этот процесс никак не вмешивается.

Как это работает Пассажир сам указывает цену, которую готов заплатить за поездку при заказе автомобиля. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную стоимость за выбранный маршрут. Дальше - очередь водителей. Если цена и маршрут их устраивают, они откликаются на предложение. Или предлагают свою цену. Пассажир выбирает из тех, кто откликнулся, по рейтингу, марке автомобиля, времени подачи и цене.

В комментариях к заказу можно оставить любое пожелание к поездке, например, вам понадобится детское кресло, вы поедете с животным или к месту подачи какой-то особенный подъезд.

А если что-то пойдет не так? Безопасность - один из основных приоритетов Drivee. Водители проходят проверку, а их рейтинг - отражение качества услуг.

Но если вдруг что-то пошло не так, пассажир может воспользоваться специальной кнопкой для быстрого вызова полиции или связи с поддержкой сервиса. Еще есть возможность отправить свои геометки родным, чтобы отслеживать автомобиль в реальном времени по карте. Передать можно любым удобным способом: через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или SMS.

Бонусы для водителей Водители, сотрудничающие с Drivee , сами решают, сколько и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Кто-то любит ездить только по своему району, а кто-то выбирает длинные поездки, которые стоят дороже, но возишь меньшее количество людей. Кто-то ездит только в час пик, а кто-то - по ночам. То есть это может быть и основным делом, и дополнительным источником дохода.

Плата за сервис сравнительно небольшая, а оплату водитель получает сразу после поездки, так что своим доходом тоже можно управлять. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.

И, самое главное, водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций и предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира.

Хорошие люди возят хороших людей Отличительной особенностью Drivee является саморегулируемое сообщество пользователей - ведь водители и пассажиры оценивают друг друга после каждой поездки и могут оставлять комментарии друг о друге. И эта оценка объективна настолько, насколько это вообще возможно.

Пользователи выбирают друг друга не только по цене, но и по рейтингу, который, в свою очередь, формируется из этих оценок. И если рейтинг водителя высок, то его чаще будут выбирать пассажиры, и это напрямую влияет на доход. А пассажир с высокой оценкой получает больше шансов не только уехать по своей цене, но и в целом большее количество предложений. Высокий рейтинг – это определённый кредит доверия участников поездки.

Рейтинг - еще и отражение безопасности услуг конкретного водителя и характера пассажира. Например, в ночное время пассажиры ищут надежных водителей, а водители - бесконфликтных и безопасных пассажиров.

Вот и выходит, что в Drivee хорошие люди возят хороших людей.

Приложение доступно для скачивания App Store , Google Play и AppGallery.

Доходы Правила Рейтинги Водители Москва
17 июня 2024, 08:48
Студентам-очникам предложили дать бесплатный проезд в транспорте
РИА «Новости»
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Законопроект о бесплатном проезде на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения внесли на рассмотрение в Госдуму. Над документом работала группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщило РИА «Новости».

«И так небольшая стипендия у студентов, по сути, уходит на проезд до университета и между корпусами, часто разбросанными по городу. Многие вынуждены скидываться на такси, лишь бы успеть на пары», - отметил Слуцкий в беседе с агентством.

По словам политика, он часто проводит встречи со студентами в разных регионах, и молодые люди неоднократно указывали на эту проблему. Бесплатный проезд для них станет действенной мерой поддержки, выразил уверенность Слуцкий. Помимо этого, продолжил он, это поможет сохранить семейный бюджет многим родителям.

«Мы обязаны создавать условия, чтобы выпускники были подготовленными специалистами, а не тратили учебное время на поиск подработки», - подчеркнул собеседник РИА «Новости».

Изменение предлагают внести в статью 40 закона «Об образовании в Российской Федерации».

Студенты
16 июня 2024, 20:31
«Кухня на районе» приостановила работу приложения
Freepik
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Работу приложения доставки еды «Кухня на районе» приостановили из-за нескольких случаев отравления. Об этом сообщили в Telegram-канале сервиса.

«Вчера стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата лобио. <…> Временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты», - говорится в заявлении.

В компании отметили, что проверят даже те продукты, которые не вызывают опасений.

Роспотребнадзор приостановил продажу пищевой продукции двух предприятий после случаев заболевания ботулизмом в Москве. Причиной заболевания стали «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».

Еда Работа Продукты Москва
16 июня 2024, 17:33
Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии
Global Look Press
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести проповедь из-за проблем с голосом. Трансляцию богослужения провел телеканал «Спас».

Глава Русской православной церкви рассказал, что сегодня «Господь ограничил его голос», поэтому он не сможет произнести традиционную проповедь после литургии в храме Христа Спасителя.

«Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне», - отметил патриарх Кирилл.

Он также поздравил верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора.

Ранее глава РПЦ провел Божественную литургию в Георгиевском соборе Одинцова. В богослужении участвовали патриарший наместник Московской митрополии Павел, архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, митрополит Крутицкий и Коломенский.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов назвал литургию исключительным событием и поблагодарил патриарха Кирилла от имени всех прихожан.

Православие Патриарх Кирилл Москва
16 июня 2024, 11:15
Путин наградил коллектив московского хирургического центра имени Пирогова
Freepik
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Коллектив национального медико-хирургического центра имени Пирогова наградили орденом «За доблестный труд», указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе подчеркнули, что московский центр внес большой вклад в развитие науки и внедрение передовых технологий.

Путин также наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» врачей Иннокентия Белолюбского из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Елену Гришнюю и Наталью Матяшову из Областной детской клинической больницы Ростовской области. Специалисты проявили высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность, когда в экстремальных условиях оказывали пациентам медпомощь.

Ранее глава государства поздравил с профессиональным праздником всех медработников. Он напомнил, что люди всегда высоко ценили врачей за готовность прийти на помощь, сообщил RT.

Больницы Врачи Медицина Владимир Путин Наука

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