12 февраля 2024, 16:13

Подземный пассажирский терминал построят на станции «Митьково» в Москве

РИА «Новости»
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Новую платформу и подземный пассажирский терминал построят для остановочного пункта «Митьково» в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В городе активно развивается железнодорожный транспорт: строятся новые городские вокзалы, перестраиваются уже существующие станции, преображаются территории около них. Это особенно актуально, учитывая планы развития Московских центральных диаметров», - уточнил он.

Заммэра также подчеркнул, что для удобства станции и ее интеграции в городскую транспортную систему возведут платформу с навесами от осадков и подземным пассажирским вестибюлем.

По словам Бочкарева, строительство остановочного пункта даст возможность для пересадки на трамвайную линию. Кроме того, обеспечит пешеходную доступность для пассажиров МЦД-3 до станций «Сокольники» Сокольнической и Большой кольцевой линий метро.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что к настоящему времени специалисты завершили работы по устройству монолитного конструктива платформы и подземного вестибюля.

«Выполняются монтажные работы по сооружению металлоконструкций наземной части вестибюля. Ведутся работы по остеклению вестибюля на платформе», - добавил Загрутдинов.

Ранее москвичам рассказали, что рабочие продолжают возводить Троицкую линию метро, а станцию «Университет дружбы народов» практически достроили.

Строительство Метро МЦД Метро Москвы Андрей Бочкарев Москва
12 февраля 2024, 14:58
Аттракционы для всей семьи открыли на Северном речном вокзале в Москве
РИА «Новости»
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В парке Северного речного вокзала в Москве впервые открыли бесплатные зимние аттракционы. О семи новых активных развлечениях сообщили на официальном портале столичного правительства.

Для посетителей всех возрастов появились тюбинг-кросс, надувная полоса препятствий, тюбинговая горка и электротюбинг, цепочная карусель и карусель с лошадьми. Кроме этого, по каналу имени Москвы открыли лыжную трассу с бесплатным прокатом снаряжения.

«Северный речной вокзал - одно из любимых мест отдыха у москвичей и гостей столицы, ежегодно здесь проводят время более 2,6 миллиона человек», - добавил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Аттракционы открыты каждый день с 10:00 до 20:00. Выйти на лыжню можно около причала № 10, а по выходным для гостей проведут бесплатные тренировки. Также в парке установили навигационные указатели, а на набережной создали новую точку питания с блюдами, приготовленными на открытом огне.

За прошедший уикенд парк Северного речного вокзала посетили более четырех тысяч человек, что примерно в шесть раз больше, чем обычно. Более того, свыше тысячи жителей столицы опробовали лыжню в акватории канала имени Москвы.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках. Дети под присмотром тренеров могут изучить азы различных дисциплин.

Отдых Семья Максим Ликсутов Парки Москва
12 февраля 2024, 13:34
Москвичам расскажут о новогодних кулинарных традициях Китая
РИА «Новости»
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Москвичей пригласили узнать больше о кулинарных традициях Китая. Во время празднования китайского Нового года в столице пройдут ярмарки, мастер-классы, баттлы шеф-поваров и чайные церемонии, рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, на рыбном рынке «Москва - на волне» гости узнают секреты китайской кухни и увидят битву шеф-поваров, которые приготовят салаты из морских водорослей с крабами и мидиями и спринг-роллы. Мероприятия пройдут по адресу Новоухтомское шоссе, дом 2а.

Также москвичей научат играть в традиционные игры - го, уцзыци и любо. Правила интеллектуальной стратегии, китайских шашек и шахмат объяснят посетителям площадки на Новом Арбате. Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению китайских фонариков, печенья с предсказаниями и хлопушек.

На Тверской площади горожан обучат каллиграфии, а также расскажут о чайных церемониях. Занятия будут идти в 15:00 по будням и в 12:00 по выходным.

Мастерская китайских традиций также откроется в Камергерском переулке. Там покажут азы игры на музыкальных инструментах гучжэн и кунлинг и написания иероглифов.

В ночь на 10 февраля наступила эра Деревянного Дракона по лунному календарю, по этому случаю в Москве открыли фестиваль. Празднования попали на видео.

Отдых Фестивали Китай Новый год Ярмарки Москва
12 февраля 2024, 13:19
Ученики 10-х классов смогут пройти обучение в московских колледжах
Freepik
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Ученики 10-х предпрофессиональных классов школ в Москве начали обучаться профессиям в колледжах. Обучение проходит по новому стандарту. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый стандарт предпрофессионального образования предполагает, что ученики получают комплексное обучение по принципу «школа - колледж - вуз - предприятие». В течение программы они овладевают уникальными знаниями. План обучения не повторяет информацию, а постепенно дополняет ее.

Уже сейчас спецнавыками в колледжах овладеют порядка 20 тысяч школьников из 10 классов.

Заммэра подчеркнула, что благодаря этому подростки смогут увидеть полную цепочку процесса работы выбранной профессии, понять задачи и потребности всех участников и определить, какое место эта должность занимает в отрасли и экономике страны.

«Бонусом станет свидетельство о квалификации, которое ребята в будущем смогут использовать при трудоустройстве. В проекте участвует более 40 столичных колледжей», - отметила Ракова.

Обучение в колледжах будет проходить с февраля по май. Еженедельно юные москвичи по четыре академических часа будут изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством опытных экспертов. Направления открыты для разных отраслей: медицина, IT, предпринимательство и другие.

Ранее центр «Профессии будущего» также провел встречу для московских школьников.

Школы Школьники Анастасия Ракова Москва
12 февраля 2024, 12:07
Четыреста бесплатных экскурсий запустят в Москве ко дню гида
РИА «Новости»
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С 17 по 19 февраля в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории» ко Всемирному дню гида. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, загадочным арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару», - отметил он.

Жителей и гостей мегаполиса также ожидает прогулка по Тверскому району, туры по историческим залам театра «Геликон-опера» и обзорные экскурсии по Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.

Проект «Московские истории» познакомит горожан с коллекцией Музея криптографии - уникального в России научно-исследовательского музея, посвященного математике, средствам связи и новейшим технологиям. Еще одна оригинальная экскурсия пройдет в киностудии имени Горького. Посетители узнают о процессе создания таких кинолент, как «Морозко» и «Семнадцать мгновений весны».

Для участия в экскурсиях понадобится регистрация на платформе RUSSPASS. Данные нужно внести заблаговременно: с 12 по 14 февраля.

Москвичей также пригласили в «Умный город» на ВДНХ для знакомства с цифровыми сервисами.

Экскурсии Сергей Собянин Москва

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