Подрядчики подали иски на 75,9 млн рублей к компании Бакальчука
Суды рассматривают около 30 исков к компании Владислава Бакальчука «ВБ Девелопмент». Об этом сообщило РИА «Новости».
Иски на сумму 75,9 миллиона рублей подали подрядные организации. Арбитражный суд Подмосковья рассматривает девять таких дел на 19,7 миллиона, еще восемь исков находятся в столичном арбитраже. Аналогичные заявления зарегистрировали в Ленинградской, Ростовской, Новосибирской, Воронежской областях и Санкт-Петербурге.
Компания Бакальчука в свою очередь подала 10 исков к подрядчикам на сумму 843,9 миллиона рублей. Одно дело на 20,7 миллиона «ВБ Девелопмент» уже выиграла, еще по одному прекратили производство.
Ранее Арбитражный суд Московской области не удовлетворил иск сооснователя Wildberries о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ». Бакальчук также пытался оспорить передачу прав на доменное имя wb.ru.