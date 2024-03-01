01 марта 2024, 10:12

Подросток в Златоусте неделями не бывал на улице из-за слишком узких проемов в квартире

РИА «Новости»
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В Челябинской области мать подростка со спинальной мышечной атрофией через прокуратуру, суд, прямую линию с президентом России и другие инстанции пыталась добиться переселения в другое жилье. Из-за слишком узких проемов мальчик три года почти не бывал на улице, сообщило региональное отделение «Народного фронта».

Парень практически не чувствует ног, в 10 лет ему поставили диагноз СМА. По квартире его переносит мать. Это тяжело, ведь, по ее словам, сын весит 52 килограмма. Последние три года он бывал на улице не чаще одного-двух раз в месяц.

«Проход узкий. Коляски у нас дома нет, потому что она электрическая и очень большая, весит 120 килограммов. Так как у нас нет пандусов, ее даже в принципе завезти не можем в квартиру», - сказала мать.

Ширина дверных проемов в квартире семьи составила 56 сантиметров, а инвалидная коляска - 60 сантиметров. Управляющая компания не смогла установить в подъезде откидной пандус по техническим причинам: узкие лестничные площадки с батареями и деревянными перегородками.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру, а та - в суд. Квартиру признали непригодной для проживания инвалида и обязали власти предоставить другое жилье. Комитет по управлению имуществом администрации Златоуста принял документы, но семью не переселил. Женщина пожаловалась на прямую линию c Владимиром Путиным.

Девушку из Апатитов отвезли на лечение в Москву после обращения на прямую линию. Сначала ей поставили неверный диагноз.

Суд Челябинская область Инвалиды
01 марта 2024, 10:28
Преподаватель из Екатеринбурга лишился работы из-за эротического блога
РИА «Новости»
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Педагог из Екатеринбурга лишился работы из-за секс-блога. С преподавателем истории и философии Свердловского педагогического колледжа отказались продлевать контракт, сообщил сайт Е1.ru.

Педагог рассказал, что вел канал на YouTube, где рассказывал о «проблемах одиночества и сексуальности». На блог пожаловались родители студентов. А преподаватель проработал в колледже всего две недели.

Заместитель директора учебного заведения отметила, что педагога не уволили. С ним просто не стали продлевать контракт после стажировки. Поводом назвали «этические соображения». Замдиректора колледжа заявила, что «это образ не педагога и поведение не педагогическое».

Сам преподаватель потребовал администрацию ждет публичных извинений и компенсации морального ущерба.

На Урале педагог техникума торговли и сервиса поставил студентку на колени , угрожая электрошокером. Так он решил наказать девушку за то, что она якобы мешала ему вести лекцию.

Учителя Работа Екатеринбург Студенты
01 марта 2024, 10:27
«Постаревшие» жители Казахстана пожаловались на ошибки в электронных документах
РИА «Новости»
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Некоторые жители Казахстана «постарели» на один день из-за сбоя в системе электронных документов после перехода Казахстана на единый часовой пояс. Об этом сообщил портал Nur.kz.

Единый часовой пояс UTC 5 на всей территории страны в Казахстане установили с 1 марта. До этого в республике применялись два часовых пояса - UTC 5 и UTC 6.

После перехода на единый часовой пояс от жителей начали поступать жалобы на неправильную дату рождения в цифровых документах. При их просмотре через приложение или сайт eGov дата рождения стоит на день раньше, чем должна быть.

Издание обратилось за комментарием в АО «Национальные Информационные Технологии» за разъяснениями. Там заявили, что в курсе проблемы и специалисты уже разбираются с ней. Других комментарий в компании не дали.

«Ответ дадим сразу, как только выясним причину», - пообещали в НИТ.

Казахстан
01 марта 2024, 10:27
«Мосметрострой» решили пустить с молотка
РИА «Новости»
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Власти Москвы решили продать 100% акции компании «Мосметрострой» — подрядчика по строительству метро. Стартовая цена лота — 75 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте «ГИС Торги».

Общее число акций превышает 1,5 миллиарда. АО «Московский метрострой» принадлежит столичным властям. Аукцион состоится 16 апреля, заявки от участников принимаются до 4 апреля.

До 2019 года правительству Москвы принадлежал 51% акций «Мосметростроя». Позднее власти выкупили оставшуюся часть.

Ранее в третьем квартале 2024 года продадут особняк купцов Кушашниковых в Москве. Дом внесен в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Он может стоить до 100 миллионов рублей.

Власти Москвы решили продать 100% акции компании «Мосметрострой» - подрядчика по строительству метро. Стартовая цена лота - 75 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте «ГИС Торги».

Строительство Метро Москва
01 марта 2024, 07:10
Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых
РИА «Новости»
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Законопроект о независимости цен внутри России от общемировых поможет стабилизации в стране. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, Россия на фоне санкционного давления следует принять норму, по которой государство поддерживает цены на услуги и жизненно важные товары с помощью рычагов управления.

«Отвязка цен от внебиржевых и биржевых индикаторов на товарных рынках в мире станет необходимым стабилизирующим фактором для развития экономики страны», - добавил экономист.

Белхароев добавил, что в нынешней ситуации ориентация на мировые цены неприемлима. Подорожание товаров и продуктов в мире не должно влиять на страну. Он отметил, что в ценообразовании важнее платежеспособный спрос, ситуация внутри отечественной экономики и другие факторы.

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила закон об отвязке цен от общемировых.

Законы Россия Экономика

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