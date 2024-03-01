Подросток в Златоусте неделями не бывал на улице из-за слишком узких проемов в квартире

Парень практически не чувствует ног, в 10 лет ему поставили диагноз СМА. По квартире его переносит мать. Это тяжело, ведь, по ее словам, сын весит 52 килограмма. Последние три года он бывал на улице не чаще одного-двух раз в месяц.

«Проход узкий. Коляски у нас дома нет, потому что она электрическая и очень большая, весит 120 килограммов. Так как у нас нет пандусов, ее даже в принципе завезти не можем в квартиру», - сказала мать.

Ширина дверных проемов в квартире семьи составила 56 сантиметров, а инвалидная коляска - 60 сантиметров. Управляющая компания не смогла установить в подъезде откидной пандус по техническим причинам: узкие лестничные площадки с батареями и деревянными перегородками.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру, а та - в суд. Квартиру признали непригодной для проживания инвалида и обязали власти предоставить другое жилье. Комитет по управлению имуществом администрации Златоуста принял документы, но семью не переселил. Женщина пожаловалась на прямую линию c Владимиром Путиным.

Девушку из Апатитов отвезли на лечение в Москву после обращения на прямую линию. Сначала ей поставили неверный диагноз.