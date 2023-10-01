Подростков в кафе Новосибирска попытались затравить из-за красных шнурков на ботинках
В одном из кафе Новосибирска молодые люди начали высказывать претензии двум подросткам 16 и 17 лет из-за красных шнурков. Недовольные внешним видом юных посетителей требовали объяснить, к какой субкультуре они принадлежат, сообщил «Подъем».
«Потом на улице мы поговорили. Их позиция была такова: вы должны воспитать своих детей правильно и объяснить им, что, если они носят такую одежду, то должны отвечать за свой вид. Моих детей унизили, тыкали пальцами. Это дикость», - возмутился мужчина в беседе с изданием.
Он отметил, что в молодости носил длинные волосы. Это часто становилось причиной насилия со стороны сверстников.
«Простите меня, это были 90-е, и это было неадекватно. Сейчас мы живем в 2023 году, и по внешним признакам нельзя никого никак оскорблять или пытаться что-то выяснить», - подчеркнул собеседник «Подъема», добавив, что хотел бы, чтобы дети жили в действительно безопасном обществе.