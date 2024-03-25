Подросткам вручили благодарственные письма за спасение людей в Crocus City Hall

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила героям подарки и благодарственные письма. После торжественной линейки семьи детей пообщались с ней за чашкой чая.

«Когда был в толпе людей, думал, что могут кинуть гранату или открыть огонь на поражение. В этом был страх. Прошел с людьми в толпе, чтобы открыть дверь. Эвакуация длилась минут 15-20», - поделился Халилов подробностями спасения людей.

Ребята еще раз подробно рассказали, как действовали в экстренной ситуации, как им удалось не только выжить самим, но и сохранить жизни других людей. Ислам и Артем учатся в восьмом классе. Работать они пошли, чтобы быть самостоятельными и не просить у родителей деньги на карманные расходы.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что проявивших героизм в Crocus City Hall ребят пригласят в Госдуму.