10 июня 2024, 11:59

«Подпортила доверие к себе». В «Сорок сороков» объяснили претензии к Ивлеевой из-за рекламы

РИА «Новости»
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Против блогера Анастасии Ивлеевой подали заявление в Федеральную антимонопольную службу в связи с нарушением законодательства о рекламе. Об этом 360.ru сообщил директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

Он уточнил, что согласно пункту шестому статьи пятой федерального закона «О рекламе» не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов. Блогеру может грозить административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

«У Ивлеевой в рекламе использованы два провокационных и непристойных выражения. Первое - это „suck it“ („соси это“), и второе - несуществующее слово „Nudles“, которое читается русскоязычными людьми как „nudes“, - тоже слово недопустимое для общественного пространства», - поделился Солдатов.

По этой причине движение призвало привлечь Ивлееву к административной ответственности и обязать удалить рекламные материалы, в том числе на вывеске, а также принять меры к изменению названия.

По мнению собеседника, блогер сделала это для привлечения внимания, провокации и извлечения коммерческой выгоды.

«Это говорит о том, что предыдущие попытки раскаяния [за голую вечеринку] были неискренние. Она еще больше подпортила доверие к себе», - заключил Солдатов.

Накануне Ивлеева открыла собственный бар азиатской кухни в Столешниковом переулке в Москве. Поклонники заметили у звезды кольцо на безымянном пальце правой руки.

Штрафы Законы Реклама Блогеры Россия Бизнес Анастасия Ивлеева
10 июня 2024, 10:44
Уголовное дело возбудили после отравления детей в Истре
РИА «Новости»
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В Истре возбудили уголовное дело после отравления детей в парк-отеле. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным следствия, с 6 по 9 июня 14 детей от семи до 16 лет поступили в медицинское учреждение Красногорска. Предварительно, причиной госпитализации стала острая кишечная инфекция.

Следователи и криминалисты осмотрели место, допросили руководителей отеля и детей.

«Сведения о произошедшем направлены в Ропотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий», - уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , речь идет о парк-отеле «Огниково» , который находится в одноименном поселке в 15 километрах от Истры. В гостинице проходил спортивный слет. Сначала на рвоту и боль в животе пожаловались две девочки. Затем с такими же симптомами обратились другие воспитанницы.

Красногорск Уголовное дело Дети Истра Отели
10 июня 2024, 08:50
Способный нести гиперзвуковые ракеты российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу
Пресс-служба Минобороны
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Новый российский фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Кубу. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Новейший фрегат военно-морского флота России способен нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Авторы публикации уточнили, что после прибытия фрегата у берегов Соединенных Штатов разместится атомная подводная лодка «Казань» с управляемым ракетным вооружением.

Недавно российская армия получила новое вооружение. В ряды ВС РФ поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон». Как уточнили в Минобороны, новинку представили в рамках мероприятий по случаю 45-летия первой гвардейской мобильной бригады РХБЗ в Саратовской области.

Совсем скоро российским бойцам передадут крупную партию бронежилетов «Оберег». Как уточнили в Ростехе, они обладают увеличенной площадью защиты. А поставки осуществит тульский завод «Октава».

Ракеты Куба Военные
10 июня 2024, 03:46
Жара в Дубае расплавила смартфона Павла Дурова за 180 долларов
РИА «Новости»
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что его смартфон расплавился из-за жары в Дубае. Как выяснилось, миллиардер последние два года использовал весьма бюджетный гаджет.

В своем Telegram-канале Дуров показал фото сломанного устройства. По его словам, в течение двух последних лет он использовал в качестве основного смартфона Samsung стоимостью 180 долларов (около 16 тысяч рублей).

«Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram. Я хотел понять их опыт, чтобы лучше обслуживать их», - признался Дуров.

Бизнесмен добавил, что теперь ему придется сменить телефон.

Накануне в Telegram произошел массовый сбой. Неполадки длились более часа. На трудности с доступом к мессенджеру жаловались не только пользователи из России, но и из США и европейских стран.

Мессенджеры Telegram Смартфоны Павел Дуров
09 июня 2024, 19:29
Мегаливень пообещали москвичам в День России
РИА «Новости»
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В День России, 12 июня, в Москве пройдет тропический мегаливень. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ливень в этот день побьет рекорд 1995 года - тогда 12 июня выпало 34,1 миллиметра осадков. Кроме того, в среду в Москве прогнозируют сильную грозу с градом. Пик непогоды ожидается с 15:00 до 21:00, возможны подтопления.

Тишковец сообщил, что, начиная с понедельника, в течение пяти дней, в столице выпадет около 100 миллиметров осадков - 130% месячной нормы осадков. По его словам, это «столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный».

Температура днем в Москве на предстоящей неделе составит от 20 до 25 градусов, в ночное время суток она будет колебаться от 13 до 18 градусов, заключил синоптик.

Синоптики ранее прогнозировали на Ставрополье дожди и жару до 34 градусов.

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